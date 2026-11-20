“Un omaggio al territorio di casa nostra, ai nostri tifosi e alle aziende presenti in questa zona che ci supportano”. Non ha certo bisogno di giustificazioni Roberto “Bobo” Benazzo che assieme a Giampaolo Francalanci nel prossimo fine settimana sarà al via della 29a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato che avrà come cuore la città di Calosso a poca distanza da Acqui e Asti residenza del pilota e navigatore. È però un gran bel modo di chiudere la stagione che ha visto l’equipaggio portacolori di Meteco Corse salire due volte sul podio della categoria Rally3 (successo al Palme di Bordighera, seconda piazza al Grappolo di San Damiano d’Asti). “Una gara che non ha alcuna validità per qualche campionato, che, però si svolgerà su una strada molto bella a livello rallistico, che porterà moltissimi appassionati a fare il tifo” sottolinea Francalanci. In effetti il “Monferrato” un primo successo lo ha già ottenuto avendo raccolto ben 75 iscritti, non male per un evento di fine stagione. “Sicuramente avremo di che divertirci. L’elenco iscritti unisce quantità a qualità e dovremo mettere in campo tutta la nostra esperienza e grinta per ottenere un buon risultato” analizza Bobo Benazzo, che prosegue: “La speciale è una classica del Rally di Canelli, con il centro cittadino sfiorato dalla prova e che avrà il suo punto caldo all’inversione della Bocchino, dove il tifo sarà alle stelle. È una prova che abbiamo già affrontato in passato tranne i primi 1700 metri che non erano contemplati l’ultima volta che l’abbiamo affrontata”.

Gara di puro diverrtissement per Benazzo e Francalanci, però, una volta calzato il casco e acceso il motore, la voglia di far bene e ottenere un buon risultato si accende. “Al via ci sono 16 vetture di Classe Rally2, le top car del momento, portate a Calosso da piloti di alto livello, mentre noi in Classe Rally3 ci troveremo altre due Clio che ci daranno filo da torcere. Ma proprio qui sta il divertimento. Solo quando il confronto è serrato ci si diverte, poi vincere o mancare il successo non ha più importanza se si è dato il massimo” rimarca Francalanci.

Benazzo e Francalanci saranno al via con la Renault Clio Rally3 con il #19 sulle portiere preparata dalla KZ di Mauro Zappettini, loro arma da inizio 2025 con la quale hanno disputato otto gare nell’arco delle due ultime stagioni. “Con la Renault Clio Rally3 ci siamo trovati benissimo. Innanzi tutto perché è una vera macchina da corsa con prestazioni non lontane da quelle delle Rally2 le regine dei rally. L’esemplare allestito da Zappettini è curato in ogni particolare ed evoluto ad ogni occasione, e la dimostrazione è che in otto gare abbiamo collezionato quattro successi di classe, due podi e un solo ritiro” conclude Benazzo preparandosi alla grade sfida della 29a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato che sabato mattina, 21 novembre, richiamerà i concorrenti a Canelli per le verifiche sportive e tecniche, cui farà seguito lo Shake Down dalle 13.00 alle 16.00 su un tratto di strada di strada lungo due chilometri, in Regione Castellero di Canelli. Il via della Ronde verrà dato alle ore 8.01 di domenica 22 novembre da Calosso dove farà ritorno alle ore 16.00 dopo aver affrontato quattro volte la prova speciale di Canelli, lunga 9.00 km.