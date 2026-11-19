Storia di un cammino perfetto. Sei partite e sei vittorie finora nel campionato di calcio a 5 di Serie D per il Monferrato L&D Adventures che punta al salto di categoria con un roster che è il giusto mix tra esperienza e gioventù. Il primo derby della stagione, accolto da un nutrito pubblico, ha visto al PalaIsola la compagine di mister Riccardo Gianotto superare il San Damiano di fronte a un nutrito pubblico. L'avversario per il primato pare invece essere l'Aquila che, dopo i tanti successi nei tornei amatoriali astigiani, veleggia a quota 16 punti a due lunghezzze di distacco dalla capolista.

Il bomber della squadra è il fumabolico brasiliano Daniel Carneiro a quota 5 sigilli, seguito dal pivot Maikol Rizzo e dall'ex Orange e capitano della squadra Lorenzo Calvo. Completano la squadra il pivot, con passato di prestigio nel calcio a 11, Federico Rasero, Ricardo Henrique a quota tre reti, Raffaele Di Matteo, Simone Capello, Alessandro Gallo, Giovanni Gallo, Alex Morando, Monir Lahna, Nicolò Cantarella, Matteo Pia, il grande numero uno Achraf Selhami, Samuele Cotto e Samuele Montesano.

Ultimo successo quello conquistato con il CUS Torino 4-3 con doppietta di Henrique e gol di Gallo e Morando. Martedì sarà in scena il match contro la Grossese in trasferta mentre domenica 29 novembre scatta l'ora del match più atteso al PalaIsola contro l'Aquila (ore 20,30).

Lo staff è composto dal patron Diego Lano, dal presidente Luciano Lo Verde, dt Alberto Campia, ds Fabio Pepe. Nell'organigramma tecnico figurano al fianco di coach Riccardo Gianotto il suo vice Gianluca Pavese, il preparatore dei portieri Maurizio Trissini e il massaggiatore Mario Bortoloni.

La parola al coach

"Sono in panchina da tre stagioni e il mio credo è sempre stato quello di valorizzare il gruppo e cercare un lavoro coeso - dichiara coach Riccardo Gianotto - Abbiamo un roster composto da 17 atleti, molto profondo, un mix di giocatori esperti e giovani, con tanti ex Under 19 dell'Isola. Stiamo lavorando bene ma è un campionato difficile e impegnativo, nessuna gara finora è stata scontata. La più difficile forse l'ultima contro il CUS, non abbiamo giocato il nostro miglior futsal ma siamo stati bravi a conquistare il successo".

Sulle avversarie il coach ha le idee chiare: "Il grande avversario è sicuramente l'Aquila, ma anche il Taurus verrà fuori. Sono certo che il campionato si deciderà alle battute finali, e attendo la gara del 29 novembre come banco di prova importante per le gerarchie del torneo. Noi daremo il massimo".

Chiosa sul mercato invernale: "Abbiamo una squadra profonda e che lavora al meglio, grazie all'impegno di atleti e staff. Molte squadre si rinforzeranno, noi valuteremo eventuali opportunità e se ci saranno ci faremo trovare pronti".