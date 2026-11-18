Nella seconda uscita agonistica stagionale nel circuito CSI, la ValleBelbo Sport veste nuovamente i panni da protagonista. A Novara, in occasione del memorial Davide Filippini, il team arancio-nero ha affrontato con grande compattezza la giornata di gare di domenica 15 novembre: 42 i nuotatori dei vari gruppi di età che sono saliti sui blocchi e hanno dato vita a entusiasmanti staffette, 31 i piazzamenti da podio in totale per la ValleBelbo Sport.

Prerogativa chiave delle gare del circuito CSI è la crescita dei gruppi dei più giovani. Denotano importanti progressi gli Esordienti guidati nell’attività quotidiana all’Orangym da Monica Fusaro. Sono arrivati buoni riscontri dagli Esordienti A Gaia Arpellino, Manuele Bonfante, Tommaso Ciurca, Ginevra Gagliardi, Edoardo Leva, Alice Manhua Rizzo, Maria Sararu, Matilde Stojcheva e Diletta Tudisco, mentre hanno mostrato di essere sempre più a proprio agio nei contesti agonistici gli Esordienti B Camilla Angelini, Matilde Angelini, Ester Gavrilov, Giacomo Giberti, Gioele Grasso, Bianca Ippolito, Greta La Stella, Enrico Oddone, Giorgio Paravidino e Noemi Russo.

Giornata divertente e molto costruttiva per i giovanissimi Propaganda guidati da Anita Palumbo e Federica Ferraris: grande entusiasmo per Veronica Barbero, Lorenc Lame, Pietro Mazzeo Regli, Leonardo Milano, Lorenzo Montanaro, Giulio Pavia, Alan Shehu e Alessia Averara (Super Baby), alcuni dei quali hanno affrontato la prima gara proprio a Novara.

Il gruppo dei Categoria, che si allena con Pino Palumbo, supportato da Monica Fusaro e da Eugenio Aquilini per la preparazione atletica, sfrutta sempre queste occasioni per cimentarsi in validi test cronometrici in gare brevi e stimolanti. Al via a Novara si sono presentati Tommaso Casasola, Leonardo Di Pietro, Federica Ferraris, Giacomo Fidanza, Greta Gabutto, Edera Gavrilov, Gabriele Giberti, Melissa La Stella, Alessandro Mairano, Carlotta Maisano, Anna Marchelli, Chiara Papillo, Leonardo Pintescul, Stefani Stojanova e Aurora Tudisco mentre altri componenti del gruppo hanno saltato questa gara del calendario in vista del primo appuntamento internazionale della stagione.