Motori
18 Novembre 2026 15:01:27
La vettura dell'esperto driver
Un gradito ritorno per i motori astigiani: il Rally Colli del Monferrato e del Moscato del prossimo weekend vedrà infatti alla partenza anche il veterano Mario Viotti a bordo di una Mitsubishi Lancer EVO 9 curata dal Team Marcauto di Guarene, affiancato dall'esperto Enzo Colombaro.
Partner dell'equipaggio della scuderia Alma Racing saranno la concessionaria Errebi di Asti, la carrozzeria CarColor e Asti Bombole.
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