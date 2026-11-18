Con lo svolgimento dell’8° Lessinia Rally Historic si è aggiunto un altro positivo tassello alla lunga stagione sportiva della Balletti Motorsport, presente al rally veronese con due vetture: una Subaru Legacy 4Wd e una Porsche 911 RS.

Dopo il buon secondo posto conseguito due settimane prima al Rally del Lago di Garda, “Pedro” è tornato al volante della vettura nipponica ritrovando al suo fianco Emanuele Baldaccini. Il primo riscontro dalla prova di apertura del venerdì pomeriggio, il miglior tempo assoluto, veniva però annullato dal rilevamento del sistema “tracking” che segnalava una velocità non conforme a quanto previsto nella “slow zone” lungo la prova. Nonostante 1'30” di penalità il pilota bresciano non si demoralizzava e, anzi, nella seconda giornata di gara, grazie anche al perfetto rendimento del mezzo, attaccava con decisione assieme al navigatore toscano fino a risalire sino al terzo gradino del podio a conferma dell’ottimo affiatamento con vettura e team.

Alla soddisfazione per la rimonta della Subaru si è sommata anche quella per la prestazione, e il conseguente doppio esito ottenuto dalla Porsche 911 RS di Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro; il duo padovano, anch’esso col fardello di 30” di penalità per la “slow zone”, ha chiuso al ventunesimo posto acquisendo il successo di 2° Raggruppamento, risultato che ha confermato la vittoria assoluta, e di categoria, nel T.R.Z. della Seconda Zona. Un riconoscimento alla lunga carriera dei due amici che hanno iniziato a correre assieme negli anni ’70 e nel 2026 si sono messi in evidenza grazie ad una serie di positivi risultati conseguiti nelle quattro tappe del Trofeo ACI Sport, grazie anche alle cure della Balletti Motorsport alla loro vettura.

In conclusione, pur con una pesante penalità, la trasferta veronese per la Balletti Motorsport si è conclusa – non senza “batticuore” – nel migliore dei modi con la gratificazione avuta sia per i risultati, sia per l’efficienza dei mezzi.