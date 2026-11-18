Hockey
18 Novembre 2026 14:49:52
La Moncalvese a fine match
Grande trionfo delle "Furie Rosse" al femminile. La USD Moncalvese Femminile conquista la Coppa Federale 2026. "Dietro questa vittoria ci sono allenamenti, emozioni, sorrisi, difficoltà superate insieme e una squadra che non ha mai smesso di crederci", recita il post della società aleramica dopo il trionfo.
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