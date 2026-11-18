Grande trionfo delle "Furie Rosse" al femminile. La USD Moncalvese Femminile conquista la Coppa Federale 2026. "Dietro questa vittoria ci sono allenamenti, emozioni, sorrisi, difficoltà superate insieme e una squadra che non ha mai smesso di crederci", recita il post della società aleramica dopo il trionfo.

"Grazie alle nostre ragazze per averci regalato un sogno. Grazie allo staff, ai dirigenti, ai volontari, agli sponsor, alle famiglie e a tutti i tifosi che ci hanno accompagnato e sostenuto in questa splendida avventura", conclude il messaggio social. La finale andata in scena al "Micco" di Moncalvo ha visto le ragazze superare nettamente 7-2 il CUS Torino. Pilar De Biase, con 5 reti all'attivo, è stata eletta miglior giocatrice del torneo oltre a essere risultata capocannoniere.