Ai Valenzani una domenica per Federica e per la ricerca

Un fine settimana nel segno dello sport, dell’amicizia e della solidarietà. Domenica si è svolta infatti presso il Valenzani Padel la seconda edizione del Memorial Federica Massano, evento padelistico con gare di doppio femminile.

Dodici e coppie iscritte con vittoria finale per Francesca Ebarnabo e Alice Capra su Margherita Povero e Francesca Grosso.

Alla premiazione hanno presenziato i familiari della compianta Federica e parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all'AIRC.