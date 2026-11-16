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Padel

Ai Valenzani una domenica per Federica e per la ricerca

Le "girls" del club e non solo in campo nel ricordo di Federica Massano con raccolta fondi per l'AIRC

Davide Chicarella

Davide Chicarella

16 Novembre 2026 16:10:39

Valenzani Padel

Le vincitrici del Memorial Capra-Ebarnabo

Un fine settimana nel segno dello sport, dell’amicizia e della solidarietà. Domenica si è svolta infatti presso il Valenzani Padel la seconda edizione del Memorial Federica Massano, evento padelistico con gare di doppio femminile.

Dodici e coppie iscritte con vittoria finale per Francesca Ebarnabo e Alice Capra su Margherita Povero e Francesca Grosso.

Alla premiazione hanno presenziato i familiari della compianta Federica e parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all'AIRC.

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