Matteo Piano e la medaglia Olimpica: le stelle emergenti astigiane brillano ai Premi Studio & Sport Panathlon

La sorpresa di una medaglia olimpica, un ospite d'eccezione e tante emozioni in un giovedì da ricordare. Un pomeriggio che non tradisce le attese quello dedicato alla consegna dei Premi "Studio & Sport" giovedì 12 novembre scorso nell'aula magna dell'Università di Asti.

Il Panathlon Club di Asti, alla presenza del Governatore d'Area Maurizio Nasi, ha premiato le eccellenze tra gli studenti sportivi astigiani con targhe ed attestati come accade ormai da 25 anni.

Anche in questa edizione, le categorie in cui si suddividono i premi sono quattro, intitolati ad altrettanti illustri panathleti scomparsi e patrocinati dai loro familiari.

Nell'ordine di consegna, premio "Franco Gentile" per il fair play assegnato a Nicolò Costantino, premio "Giorgio e Maria De Alexandris" al migliore atleta con disabilità a Federica Baracco, premio "Filippo Finello" allo studente con migliore media scolastica unita a risultato sportivo, riservato alla scuola secondaria di primo grado ottenuto da Giorgia Gennaro, pentatleta della "A. Brofferio" ed infine premio "Carlo Mosso" per lo studente con medesimi requisiti ma per il secondo grado della scuola secondaria aggiudicato a Giosuè Fraglica, judoka del "F. Vercelli".

La cerimonia condotta da Davide Chicarella unitamente al presidente del Panathlon Asti, Carlo Bosticco, ha visto una piacevole passerella di giovani studenti/atleti che hanno ricevuto attestati di merito con i complimenti delle Autorità cittadine presenti (Sindaco e Consigliere delegato allo Sport) e del CONI (Presidente Regionale da remoto con Lavinia Saracco in rappresentanza).

Presente anche la testimonianza di Gabriella Rallo, Presidente del Rotaract di Asti e di numerosi insegnanti delle scuole dell'intera Provincia astigiana.

Testimonial d'eccezione è stato per tutto il pomeriggio Matteo Piano, pallavolista fuoriclasse ed ex Nazionale con cui nel 2016 conquistò alle Olimpiadi di Rio de Janeiro una leggendaria medaglia d'argento che ha nuovamente "indossato" per il pubblico astigiano e le consuete foto di rito.

L’evento avrà una piacevole appendice con un nuovo appuntamento della “Pinta di Sport” al Fuori luogo Asti: Davide Chicarella, attraverso il suo talk, darà voce ai protagonisti della serata, che avranno l’occasione di raccontarsi, condividere esperienze, aneddoti ed emozioni, ripercorrendo i momenti più significativi del loro percorso sportivo e personale. Un’occasione di incontro e confronto, all’insegna dello sport, delle storie e della convivialità.

PREMIAZIONE MEDIE INFERIORI: 1° Lotto Pietro Bellone (Vittorio Alfieri, di Baldichieri, Fabrizio Marello), Ginevra Caimotto (Asti Tennis, Brofferio, Sonia Militello), Noemi Canepa (DanzAsti, Brofferio, Maela Curto), Francesco Castrignanò (Juventus, Martiri, Giulia Bardaglio), Marta Cerrato (Tigliolese Tamburello, Baldichieri, Fabrizio Marello). Emily Cisi (Vittorio Alfieri salto in lungo, Baldichieri, Marello), Melissa Conte (Double Jump, Parini Portacomaro, Paola Giaretti e Federica Polini), 2° Lotto Marco Gramaglia (Torino FC, Brofferio, Maela Curto),Kayra Laurus (Mezzaluna Tennis, Baldichieri, Fabrizio Marello), Evelin Malaj (DanzAsti, Brofferio, Maela Curto), Massimo Palmieri (New Asti Skating, Goria di Villafranca, Marello), Noemi Pavone (Tigliolese Tamburello, Baldichieri, Marello), Tinebra Alessia (Vittorio Alfieri,Jona, Marcella Mango), Alessandro Viarengo (Vittorio Alfieri, Jona, Marcella Mango).

PREMIAZIONE MENZIONI MEDIE SUPERIORI: 1° Lotto Sofia Andreetta (Scacchi Sempre Uniti, Monti, Davide Mutton), Beatrice Boano (Junior Pentathlon, V Alfieri, Stefano Franco), Lara Bonino (Club76 PlayAsti Volley, V Alfieri, Stefano Franco), Francesca Bonomo (Novi pallavolo, V Alfieri, Stefano Franco), Nicolò Costantino (SBA Basket, Artom, Claudio Corso), Federico Cravanzola (Monferrato Rugby, Artom, Carlotta Accomasso), Valentino Dassano (Club Scherma Associati, V Alfieri, Stefano Franco), Tommaso Fea (Skyrunning Barnes Trail and Road, Penna, Federica Polini), Caterina Formaini Marioni (PlayAsti, V Alfieri, Stefano Franco), Davide Francalanci (Asti calcio, F Vercelli, Polini Federica), Eugenio Franco (Asti Calcio, Benedetto Alfieri, Jolanda Rega), 2° Lotto Giorgia Gagliardi (Club76 PlayAsti, V Alfieri, Stefano Franco), Sebastiano Isoldi (Torino FC, Quintino Sella, Stefano Franco), Miriam Massa (Vittorio Alfieri, Giobert, Paola Giaretti), Gabriela Melis (New Asti Skating, F Vercelli, Federica Polini), Andrea Piubelli (Padel al palaVillage, F Vercelli, Federica Polini), Mattia Quaglia (Spartak SD, Artom, Carlotta Accomassso), Giulia Secci (Pentathlon, F Vercelli, Luca Agoglia), Mattia Tagliapietra (Atl Mondovì, V Alfieri, Stefano Franco), Sveva Viarengo (Vittorio Alfieri atletica, F Vercelli, Elisa Fornaca), Vittoria Vitillo (Ciclismo, Cesano Maderno, V Alfieri, Stefano Franco).

PREMIAZIONE FAIR PLAY FRANCO GENTILE (premiano Matteo Piano e Luigina Zeppa Gentile): NICOLO’ COSTANTINO, PREMIO FRANCO GENTILE, DELLA SBA ASTI

PREMIAZIONE PERSONE CON DISABILITA' GIORGIO E MARIA DE ALEXANDRIS (premiano Vincenzo Soverino e Carlo Bosticco): FEDERICA BARACCO, PREMIO GIORGIO E MARIA DE ALEXANDRIS, CAMPIONESSA ITALIANA GIOCHI GIOVENTU' DELLA GSH PEGASO, CASTIGLIANO

PODIO MEDIE INFERIORI PREMIO FILIPPO FINELLO: terza Agnese Rossello, successo tricolore con la Tigliolese di tamburello, classe 2013 di Baldichieri con Fabrizio Marello (mv 9,25, punteggio 14,25), secondo Enrico Cabiale campione nazionale hockey su prato con le furie rosse, Capello di Moncalvo insegnante Riccardo Fusi, classe 2012 (mv 10, punteggio 15), prima Giorgia Gennaro, pentathlon moderno della FUTURA CM, Brofferio classe 2012 Maela Curto insegnante (mv 9, punteggio 16).

PODIO MEDIE SUPERIORI PREMIO CARLO MOSSO (premiano Matteo Piano, Ezio Mosso, autorità): terzo Diego Zanna (Vittorio Alfieri atletica, F Vercelli, Paola Prunotto), mv 9,45 punteggio 12,45, classe 2011, seconda Chiara Secci (Junior Pentathlon, vittoria nazionale, V Alfieri, Germana Bua) classe 2009 mv 8.92 e punteggio 13,92, primo Giosuè Fraglica (Kumiai Judo, F Vercelli, Daniele Barbera), classe 2007 mv 9,4 e punteggio 14,40.