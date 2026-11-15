Derby di Eccellenza al Sando, galletti senza punti a Biella

Sconfitta esterna sul difficile campo della Biellese per l'Asti Calcio nel campionato di serie D. I galletti sono quindi costretti a subire la seconda battuta d'arresto consecutiva e cedono due a zero di fonte alla compagine padrona di casa che realizza i sigilli decisivi nella fase finale della prima frazione.

In eccellenza c'era grande attesa per il derby tra i padroni di casa del San Domenico e lo Spartak San Damiano, formazione reduce da tre vittorie consecutive. Il gialloverdi di mister Pozzatello, che hanno schierato il neoacquisto ex Albese Poppa in attacco, ipotecano il successo nella prima frazione grazie alla doppietta dell'ex Zoboli e il risultato nella ripresa non cambia più.

Pareggio a reti bianche per la Pro Villafranca tra le mura amiche contro la Pro Dronero: dopo un primo tempo senza emozioni nella ripresa i villans colpiscono un palo ma il risultato non si sblocca.

In promozione altro successo prezioso per il Canelli che vince di misura e resta nelle zone elitarie della graduatoria.