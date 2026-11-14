Asti in trasferta, derby in Eccellenza

Domenica 15 novembre, in Serie D, l'ASD Asti incontrerà la Biellese al “Lamarmora - Pozzo” di Biella con inizio alle 14,30. Secondi in classifica a pari merito col Chisola, i lanieri hanno sette punti in più rispetto ai galletti. Fra i biancorossi di mister Buglio rientrerà molto probabilmente il centrocampista Pellegrini. Il 22 febbraio scorso la Biellese ha battuto l'Asti sul terreno amico con il risultato di 1-0.

Domenica 15 si giocherà a partire dalle 14,30 anche in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, derby San Domenico Savio-Spartak San Damiano al “Don Sodano” di Rocchetta Tanaro, mentre la Pro Villafranca ospiterà la Pro Dronero.

In Promozione, l'Annonese riceverà il Sale a Castello d'Annone. Il Canelli 1922, invece, sarà ospite dell'Acqui allo stadio “Ottolenghi”. La Santostefanese affronterà l'Arquatese Valli Borbera al “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo.

Queste, infine, le gare che vedranno impegnate le squadre astigiane di Prima Categoria: Costigliole-Atletico Acqui (a Isola); Don Bosco Asti-Libarna (al “Falcone e Borsellino” di Refrancore); Mezzalunacalcio-Viguzzolese (a Villanova); Moncalvo-Duomo Chieri (al campo sportivo “Umberto Micco” di Moncalvo).