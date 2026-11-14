Prima trasferta indigesta per l’Orange in Elite

Finisce in Friuli l’imbattibilità esterna degli Orange, che si arrendono al Maccan Prata con un pesante 9-3, al termine di una gara il cui risultato finale non racconta fino in fondo l’andamento del match.

Una sconfitta che punisce oltremodo la formazione di Patanè, capace di rimanere in partita per tre quarti dell’incontro, seppur costantemente costretta a inseguire. Il vero spartiacque arriva con la rete del 4-2 firmata da Zecchitelli, al termine di una fulminea azione di contropiede. Un episodio che indirizza definitivamente la sfida, aprendo la strada a un passivo fin troppo severo per quanto visto sul parquet.

E dire che, soprattutto nel primo tempo, gli Orange avevano mostrato personalità, qualità e capacità di costruire occasioni. Il pareggio di Cavallo era stato il giusto premio per una squadra intraprendente, capace di mettere più volte in difficoltà la retroguardia friulana e di sfiorare il gol in diverse circostanze.

Anche nella ripresa la formazione di Patanè aveva trovato la forza di reagire, raggiungendo nuovamente il pareggio sul 2-2 grazie a Ibra, abile a sorprendere il portiere avversario Bernardi. Poi, però, qualcosa si è inceppato. La rete di Zecchitelli ha spezzato l'equilibrio e, da quel momento, gli Orange non sono più riusciti a ritrovare ordine e continuità. Il ricorso al portiere di movimento, anziché riaprire la partita, ha finito per ampliare il divario, consegnando al tabellino un 9-3 dalle proporzioni ingenerose.

Va comunque riconosciuto il valore del Maccan Prata, formazione di assoluto spessore, reduce dalla convincente vittoria esterna contro il Cornedo e protagonista di un momento di grande condizione. Lo testimoniano la tripletta di Azzoni, la fisicità di Grigolon e il talento di Marquinos, elementi di una squadra che ha saputo colpire con cinismo nei momenti decisivi.

Per gli Orange resta il rammarico di aver disputato una buona parte della gara alla pari con un avversario di livello, senza però riuscire a mantenere la necessaria lucidità nei passaggi cruciali.

Ora è tempo di voltare pagina. All'orizzonte c'è la sfida casalinga contro il Montegrappa, un appuntamento importante per ritrovare risultati, fiducia e continuità.