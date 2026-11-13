Coppa Italia di Promozione: la Santostefanese festeggia l'accesso ai quarti di finale

Va in archivio il tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione e la vallebelbina Santostefanese può festeggiare. Ecco il quadro completo dei risultati e delle qualificazioni.
L'unico ribaltamento del turno:
Città di Cossato - Olimpia Sant'Agabio: È stata l'unica sfida ad aver ribaltato l'esito dell'andata. L'Olimpia Sant'Agabio, forte del 4-3 dell'andata, è stata sconfitta in casa per 4-2 dal Città di Cossato, che stacca così il pass per i quarti.
Le qualificate della provincia di Cuneo:
Santostefanese: La squadra allenata da Tarsitano accede ai quarti di finale. Dopo il 3-1 dell'andata, contenuta la spinta del Racconigi che vince 3-2 al ritorno (doppietta di Chessa e gol di Barcellona). Risultano decisivi ai fini della qualificazione i gol di Masoello Perlino e Vuerich.
Busca: Conferma e rafforza il 2-1 dell'andata superando il Boves MdG con le reti di Bodino e Solera, superando positivamente il momento di cambiamento dirigenziale legato agli addii di Bosio e Parola.
Altri esiti:
Alpignano: Elimina il Pinerolo. Al Pinerolo non basta la vittoria di misura per 1-0 al ritorno per colmare il passivo di 3-0 subito nella gara d'andata.
La competizione si ferma per la pausa invernale: si tornerà in campo tra fine febbraio e la prima metà di marzo per le gare dei quarti di finale.
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