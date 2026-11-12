Doyukai di San Paolo protagonista al Trofeo Avis

Domenica 8 novembre presso il palazzetto dello sport di PIVERONE -TO- si è disputato il 3° trofeo “AVIS” gara di karate con la partecipazione di numerosi partecipanti soprattutto dei bambini. La palestra astigiana di San Paolo Solbrito la "DOYUKAI" capitanata dal Maestro Augusto Calò era presente e oltre al bagaglio tecnico acquisito ha ben figurato portandosi a casa 10 medaglie così ripartite: La medaglia d’oro e andata a Demasi Stefano 14 anni cint. marrone nella competizione kumite singolo, sempre nel kumite singolo si è aggiudicato il secondo posto El Omari Madhi 16 anni cint. nera, infine Albace Salvatore 15 anni cint. marrone e Magnifico Federico 11 anni cint. verde è andata la medaglia di bronzo salendo sul podio per il terzo posto.

Nel kata a squadre formata da Accardo Tommaso cint. nera Albace Salvatore e Demasi Stefano hanno ben figurato aggiudicandosi il secondo posto. Nella competizione kata singolo le medaglie d’argento se le sono aggiudicate, Di Nunno Bianca cint. gialla 7 anni e Bartl Brigitta cint. gialla anche lei 9 anni.Le restante medaglie di bronzo sono andate a : El Arossi Assia cint. arancione 9 anni,Franconiere Letizia 11 anni cint. verde e infine il veterano Belluscio Michele cint. nera che fa anche un bel ritorno sui tatami.

Ottima anche la prestazione dei karateka che per pochi decimi di punto non sono saliti sul podio. Si chiude così una bella giornata di sport e amicizia fra tutti i presenti centrando così lo scopo principale di queste competizioni.

Il prossimo appuntamento agonistico è a dicembre con la 10^ edizione della coppa di Natale organizzata dal comitato regionale Piemonte F.I.K..