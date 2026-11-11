Inizia il conto alla rovescia per il Ronde Colli del Monferrato e del Moscato

E’ partito il programma del 29° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, pronto a tornare nel calendario nazionale il 21 e 22 novembre, grazie all’impegno del VM Motor Team.

La compagine guidata da Moreno Voltan, dopo il successo del Rally Vigneti Monferrini della scorsa primavera, potrà nuovamente contare sull’ospitalità delle colline astigiane, proponendo per la prima volta la sede di partenza ed arrivo della gara a Calosso. Il borgo che sorge in cima ad una collina e che gode di una spettacolare vista panoramica sul territorio circostante, farà da cornice alla sfilata dei concorrenti in occasione della partenza, nonché da scenografia per la cerimonia di premiazione al termine della competizione.

Le iscrizioni, aperte da giovedì 22 ottobre, si potranno inviare fino a lunedì 16 novembre, mentre il resto del programma sarà concentrato nel weekend di gara.

Canelli, città dalla lunga tradizione rallystica, offrirà nuovamente una calorosa accoglienza al popolo del Rally e sarà sede, nella giornata di sabato 21 novembre, sia delle verifiche tecniche che di quelle sportive. Le prime (con orario 8:30 – 12) troveranno spazio al Bar Torino di Piazza Cavour, mentre le vetture saranno esaminate ed approvate dai commissari tecnici nell’area del parco assistenza, nella zona industriale, dalle 9 alle alle 14. I concorrenti avranno a disposizione l’orario 9 – 14 per le ricognizioni del percorso, mentre lo shakedown, il test con le vetture da gara, si terrà dalle 13 alle 16:30 nel territorio di San Marzano Oliveto, a due passi dal parco assistenza.

Le distanze saranno molto contenute, sia per la parte logistica che per il percorso di gara; sarà infatti allestita una storica prova speciale lunga 9 km, che passerà, come da tradizione, a pochi metri dal centro di Canelli percorrendo la celebre inversione di fronte alla distilleria Bocchino.

E’ proprio Moreno Voltan a sottolineare il lato pratico della gara, senza tralasciare l’altissimo tasso tecnico della prova speciale: “Abbiamo deciso di proporre una gara che riduca al minimo i tempi morti e che possa dare agli equipaggi il massimo del divertimento, senza altri pensieri. Il percorso totale sarà di soli 91 km, a fronte dei 36 dei quattro passaggi sulla prova speciale di Canelli. Per la prima volta saremo ospitati da Calosso per la partenza e l’arrivo, ne siamo molto onorati. Così come siamo sempre grati all’amministrazione di Canelli, che ancora una volta ci metterà a disposizione gli spazi e che continua a credere in un genere di manifestazione importantissimo per l’indotto economico – turistico della zona”.

Il Rally Colli del Monferrato e del Moscato, nel 2025, si disputò ad Asti con la formula della gara nazionale e fu vinto dallo svizzero Sebastien Carron su Skoda Fabia. L’ultima edizione con il format “Ronde” fu invece disputata nel 2021 a Moncalvo, con la vittoria di Patrick Gagliasso su Skoda.

Ronzano-Andreis in gara con ASTRO

Sarà presente alla kermesse su Skoda Fabia Rs by Bianchi anche il tandem astigiano composto da Ronzano e Andreis e sarà targato "ASTRO", con l'intento di mettere in risalto l'importanza delle sue attività sul territorio, concretizzando la solidarietà in un prezioso aiuto economico. Il servizio Pulmino Amico ad Asti è un'iniziativa di trasporto sociale gratuito dedicata a pazienti oncologici di Asti e provincia.