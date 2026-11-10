Nando Rosati, il collezionista di cimeli con la maglia firmata da Papa Francesco

Una maglia dal valore inestimabile sta dando vita a un progetto che darà grandi soddisfazioni al suo ideatore. Nando Rosati vive ad Asti, collabora con la società calcistica Sca Asti ed è il fondatore del Museo dello Sport Vallepietra. Questo piccolo paese di montagna che si trova tra Fiuggi e Subiaco, nel Lazio, è il paese di origine di Nando Rosati e del suo amico Flavio De Santis, con cui ha fondato nel 2024 questo museo, con l’obiettivo di custodire la memoria sportiva attraverso cimeli e testimonianze dei protagonisti che hanno fatto sognare tanti appassionati di sport vari.

Il progetto di Nando Rosati si estende qui in Piemonte, dove ha idea di organizzare vari eventi. “Nel gennaio 2025 sono riuscito a far firmare a Papa Francesco una maglia della squadra di calcio argentina San Lorenzo de Almagro, squadra che seguiva con interesse – ha raccontato Rosati con orgoglio – e da quel momento ho pensato ad un progetto che unisse la mia passione per i cimeli sportivi con la fede. Ho poi scoperto che non esiste al mondo nessuna maglia autografata da un Papa e ho fatto la certificazione per avere la garanzia di autenticità di questo cimelio”.

Questa non è l’unica maglia che collega una squadra di calcio alla fede, infatti Nando Rosati ha altre maglie firmate che hanno un riferimento alla fede cristiana. Sono in tutto sei maglie. Il progetto prevede una serie di incontri in cui si spiegherà la storia delle “maglie sante”. La cantina di Casorzo ha appoggiato questo progetto creando delle etichette da apporre su alcune bottiglie di Grignolino, a tiratura limitata (200 bottiglie), vino che ricorda le radici piemontesi della famiglia Bergoglio.

“In collaborazione con la torroneria e cioccolateria Barbero di Asti abbiamo anche creato il format “Il Diavolo e la maglia Santa” – ha raccontato Nando Rosati – Barbero è il pronipote del ciclista Giovani Gerbi, il leggendario “Diavolo Rosso”, e per lui è stato creato un amaro con etichetta dedicata. Grazie a questa collaborazione con la famiglia Barbero è nato un legame speciale che unisce sport, cultura e passione. Il Museo dello Sport di Vallepietra ospiterà anche la maglia di Giovanni Gerbi”.

Questo progetto avrà presto anche il patrocinio del Consiglio dei Ministri: “La data ideale sarebbe stata il 17 dicembre, giorno della nascita di Papa Francesco – ha aggiunto Rosati – ma l’appuntamento a Roma, nella sala Matteotti è stato fissato nel mese di gennaio 2027”. Prima di andare a Roma, ci saranno degli incontri itineranti in Piemonte, in cui si parlerà del Museo dello Sport Vallepietra, delle “Maglie Sante” e soprattutto di grande passione per lo sport. Il primo incontro sarà ad Alessandria, presso la sede della CISL Asti-Alessandria, ma la data è in via di definizione.