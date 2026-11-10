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Evento

Il campionissimo Matteo Piano ospite d'eccezione dei Premi Panathlon "Studio & Sport"

Giovedì va in scena il grande evento dedicato ai migliori studenti-atleti all'Università di Asti alla presenza dell'argento olimpico a Rio 2016

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Novembre 2026 09:48:02

Matteo Piano

Matteo Piano, ospite d'eccezione della manifestazione

Un evento tradizionale ed al tempo stesso affascinante. La consegna dei Premi Panathlon "Studio & Sport", giunta alla 25a edizione, è prevista per giovedì, 12 novembre, dalle ore 17.30 presso i saloni dell'Università "Astiss" in P.zza De André.

La kermesse del Panathlon Club di Asti, presentata e coordinata dal giornalista astigiano Davide Chicarella, vedrà l'assegnazione dei premi agli studenti astigiani che si sono distinti per risultati sportivi abbinati a medie scolastiche di rilievo.

Le "terne" di candidati in lizza sono suddivise in base a 4 categorie intitolate ad altrettanti illustri panathleti scomparsi:
Premio "Carlo Mosso" (scuola secondaria di II grado), Premio "Filippo Finello" (scuola secondaria di I grado); Premio "Giorgio e Maria De Alexandris" (assegnato ad atleta con disabilità) e Premio "Franco Gentile" (assegnato in base a gesto sportivo ispirato al fair play).

Ospite d'eccezione e testimonial della manifestazione l'ex pallavolista astigiano Matteo Piano, campione d'Italia a Modena nel 2016 ed argento olimpico nello stesso anno con la Nazionale italiana a Rio de Janeiro. Ingresso libero alla cittadinanza-

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