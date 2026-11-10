Balletti Motorsport: la Subaru cala il tris ad Albenga

Dominio assoluto all’8° Giro dei Monti Savonesi Storico da parte di Filippo Gerini e Luciano Campanella, che hanno siglato un prestigioso tris di vittorie con la Subaru Legacy 4Wd messa loro a disposizione dalla Balletti Motorsport, nel rally andato in scena nel recente fine settimana.

Diventato oramai appuntamento fisso per il giovane pilota savonese, il rally di casa anche in quest’edizione ne ha visto un autentico dominio sancito anche dagli otto scratch in altrettante prove speciali disputate; già al termine della prima giornata, al termine del doppio passaggio su “Colle Scravaion”, il vantaggio di Gerini superava il mezzo minuto, per diventare di 2’10” al traguardo. All’indiscussa l’abilità del pilota savonese, unita all’ottima conoscenza delle strade di casa, fondamentale è stata l’affidabilità della Legacy dalla quale Gerini è riuscito ad ottenere il massimo per festeggiare il meritato terzo successo consecutivo.

Scorrendo la classifica assoluta, alla posizione 14 si è piazzata la Porsche 911 SC/RS con la quale Massimo Ferrari e Christian Soriani hanno colto anche una soddisfacente terza posizione di classe e di 3° Raggruppamento; cinque gare nell’annata 2026 e cinque arrivi, sono il bilancio del pilota savonese ben coadiuvato dal rendimento della vettura. Soddisfatto al traguardo anche Alfredo Formosa, buon primo di classe assieme a Beatrice Marchetto con la sua Porsche 911 Sc in versione “Gruppo 3” con cui ha concluso trentaseiesimo assoluto.

Due, purtroppo, i ritiri nel computo della trasferta ligure: il primo ha riguardato la seconda Legacy, quella affidata a Dario Bigazzi e Francesca Rovetta fermi nel corso della quarta prova a causa di una toccata mentre si trovavano in seconda posizione assoluta. È stato invece un problema all’alternatore a stoppare la gara della BMW M3 di Luca Prina Mello e Simone Bottega, fermi a metà gara dopo un avvio molto promettente.

Archiviato il “Monti Savonesi” è ora in preparazione l’appuntamento col Lessinia Rally in programma tra venerdì 13 e sabato 14 prossimi nel Veronese; due le vetture seguite dalla Balletti Motorsport nell’ultimo atto del T.R.Z. della Seconda Zona: di nuovo la Subaru Legacy e una Porsche 911 RS. Con l’integrale nipponica saranno al via “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, mentre con la coupé tedesca Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro si giocano il tutto per tutto nel Trofeo di Zona dove si trovano al comando sia nell’assoluta che nel 2° Raggruppamento. Otto le prove speciali per poco meno di 65 chilometri cronometrati; partenza da Grezzana e arrivo a Bosco Chiesanuova.