Solo lo Spartak sorride in una domenica amara per le nostre

Fine settimana avaro di soddisfazioni per le formazioni astigiane di serie D ed eccellenza. Nel campionato di serie D, i galletti dell'Asti Calcio cedono di misura due a tre al cospetto della Sanremese, guidata dalla doppietta di Costantino ex capocannoniere del campionato con la maglia del Bra. Le reti biancorosse portano la firma di Moreo su rigore, poi costretto a uscire dal campo per infortunio, e Mazzucco che nel finale di gara segna la rete del due a tre.

In eccellenza il San Domenico e la Pro Villafranca cedono nel finale di partita al cospetto di Monregale (1-0) e Ovadese (2-1, gol di Canuto). Sorride solo lo Spartak che vince due a uno contro il Carmagnola e raggiunge le zone a ridosso della quota play-off.