ASD Asti pronto a sfidare la squadra degli ex nazionali e figli d'arte al "Bosia"

Reduce dalla bella vittoria (2-0) ottenuta a La Spezia contro la Fezzanese, l'ASD Asti cercherà di ripetersi, domenica 8 novembre (ore 14,30), nella partita casalinga di Serie D con la Sanremese, in programma sul terreno del “Censin Bosia”. Fra i galletti sarà nuovamente a disposizione Bresciani. Oltre a Podestà e Pellegrini, mancherà invece l'infortunato Cirillo. La Sanremese è certamente sulla carta una delle squadre meglio attrezzate del Girone A ma finora non ha ancora trovato la giusta continuità di rendimento, alternando partite di altissimo profilo a inattesi stop. In rosa tra i liguri figurano due figli d'arte come Oan Djorkaeff, figlio del forte attaccante dell'Inter, in doppia cifra la scorsa stagione, e Simone Ganz, trentatreenne attaccante con tanto professionismo alle spalle. In attacco anche Dennis Costantino, bomber ex Bra, 12 gol alla Varesina lo scorso anno, l'ex Sestri Levante Klimavicius, 12 gol con i corsari nel 2025-26. In mediana figura poi un campionissimo come il francese classe 1990 Yann M'Vila, ex nazionale transalpino, un atleta che ha calcato i campi più prestigiosi a livello mondiale. Insomma un avversario da prendere con le molle, e in generale un match di altissimo interesse.

Nello scorso campionato, l'Asti ha battuto in casa la Sanremese per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Bresciani.

Domenica 8, con inizio alle 14,30, ripartirà dopo la sosta il campionato di Eccellenza. Nell'occasione San Domenico Savio e Spartak ospiteranno, rispettivamente, Monregale (al “Don Sodano” di Rocchetta Tanaro) e Carmagnola (al “Norino Fausone” di San Damiano), mentre la Pro Villafranca affronterà l'Ovadese in trasferta.

Sempre domenica, e sempre alla stessa ora, si giocherà anche in Promozione e in Prima Categoria. In Promozione, derby tra Canelli 1922 e Annonese al “Piero Sardi” di Canelli. La Santostefanese, invece, sarà di scena a Torino contro il Lucento.

Ecco infine le partite riguardanti le formazioni astigiane di Prima Categoria: Don Bosco Asti-Fortitudo (al campo sportivo “Falcone e Borsellino” di Refrancore); Atletico Acqui-Moncalvo (al “Centogrigio” di Alessandria); Felizzano-Mezzalunacalcio Villanova; Viguzzolese-Costigliole.