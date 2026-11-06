Il calcio astigiano piange la scomparsa di due figure storiche

Calcio astigiano in lutto per la scomparsa di due figure costantemente impegnate nel movimento sportivo locale. E' scomparso nei giorni scorsi Claudio Ercole, da tutti conosciuto in città come "Geo". Classe 1954, è stato per anni impegnato nel panorama del Centro Sportivo Italiano (CSI) di Asti, quando al timone figurava lo stimato e compianto Beppe Calloni.

Oltre ad aver seguito l'attività dell'ente, ha collaborato con la FIGC astigiana del presidente Vincenzo Nebiolo e anche con i galletti dell'ASD Asti della triade composta da Gianmaria Piacenza, Remo Turello e Piero Chiesa.

Da alcuni anni doveva convivere con alcuni problemi seri di salute ma non disdegnava certo soffermarsi sui suoi ricordi sportivi e sui tanti calciatori astigiani che ha visto crescere, in particolare durante il suo "pit stop" quotidiano a pranzo nell'amato locale di corso Galileo Ferraris "Mangi e Tasti". "Geo" lascia la sorella e i tanti sportivi che ne conservano un caro ricordo.

A lasciarci improvvisamente negli ultimi giorni, all'età di settant'anni, anche Andrea Mongelli, collaboratore della società biancorossa in qualità di arbitro dell'attività di base. Lascia la moglie Daniela, il figlio Alessandro con Sabrina, le sorelle, il fratello, la cognata, nipoti, cugini e parenti tutti. Mongelli, oltre che collaboratore dell'ASD Asti, era segretario UGL di Asti.