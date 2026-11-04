Torneo del Tartufo: fai play, divertimento e tanti sorrisi nella casa dei baby Leoni

Va in archivio il 17° Torneo del Tartufo di scena presso la Cittadella del Rugby, appuntamento di prestigio nel panorama rugbystico del Nord Ovest.



Hanno calcato i campi astigiani più di 350 bambini, divisi nelle consuete fasce U8, U10,U12. Ma i numeri da soli, seppur impressionanti, non bastano a testimoniare la crescita di questa manifestazione: tutto il settore giovanile (e anche i meno giovani) del Monferrato Rugby si è impegnato per la sua buona riuscita e hanno dato conferma che il Tartufo é uno degli eventi sportivi più significativi della stagione e, soprattutto, una grande esperienza per tutti i giovani atleti che vi partecipano.

Numerose e blasonate sono state infatti le società che hanno preso parte al torneo, che si sono affrontate con sportività e determinazione.

I nostri piccoli leoni presenti con una squadra U8, due U10 ed una U12, si sono ben comportati, con grinta, fornendo prestazioni di alto livello, che hanno permesso di centrare il terzo posto nella U10 e un altro terzo posto nella categoria U12.

I sorrisi e le lacrime di gioia dei nostri leoncini sono stati la migliore ricompensa per i numerosi genitori presenti all' evento, che con sacrifici ed impegno accompagnano i propri piccoli in questa meravigliosa avventura ovale!

Il Club riserva un enorme grazie quindi, a tutti i ragazzi, i tecnici, genitori delle società e franchigie che hanno reso questa giornata stupenda: Cavalieri Young, CUS Torino, Province dell' Ovest, Rugby Fun Albisola, ASD Biella rugby, Savona Rugby, CUS Genova, Superba, VII Torino.

Palla ovale nel segno dell'inclusione a San Mauro

Domenica 8 novembre 2026 il Campo da Rugby di San Mauro Torinese (via Parco Einaudi) ospita, a partire dalle ore 10.30, “Rugby è Inclusione”, torneo inclusivo promosso dal Comitato Piemontese della Federazione Italiana Rugby con Special Olympics Italia – Team Piemonte e con la partecipazione di Imas. In campo atleti e atlete con e senza disabilità, società sportive ed enti del territorio, uniti da un’idea semplice: nel rugby c’è posto per tutti.

L’evento si inserisce nel fine settimana del Nations Championship: sabato 7 novembre Torino ospita il test match internazionale Italia – Sudafrica. Il giorno dopo, la festa si sposta a San Mauro, dove il rugby si racconta come strumento di inclusione, integrazione e partecipazione, capace di dare a ciascuno l’occasione di essere protagonista.

La giornata mette in mostra le diverse forme in cui il rugby può essere praticato e vissuto:

Tag Rugby, secondo il regolamento Special Olympics Italia

Touch Rugby, secondo il regolamento FIR

Rugby con contatto, secondo il regolamento FIR

Negli ultimi anni molte società hanno avviato percorsi di rugby integrato, con squadre miste di atleti con e senza disabilità impegnate in attività regolari in Italia e all’estero. Esperienze che dimostrano sul campo il valore educativo e sociale di questo sport: abbattere barriere, creare relazioni, costruire senso di appartenenza.

“Rugby è Inclusione” apre un circuito di iniziative realizzate insieme da Federazione Italiana Rugby e Special Olympics Italia, nel solco della convenzione firmata nel 2017. L’obiettivo è rafforzare e diffondere sul territorio le opportunità di pratica sportiva inclusiva.

«Il rugby nasce attorno a valori come rispetto, solidarietà e spirito di squadra: San Mauro sarà la prova che questi valori valgono per tutti. Vogliamo un rugby sempre più accessibile e aperto, e questa giornata è il primo passo di un percorso condiviso con Special Olympics e Imas.» — Sergio Manto, Presidente del Comitato Rugby Piemonte

Il programma

10:30 – Ritrovo delle squadre partecipanti

11:00 – Riscaldamento e attività di skills nell’ambito di “Prova lo sport”

nell’ambito di “Prova lo sport” 11:30 – Inizio delle partite di Tag Rugby Special Olympics Italia, Touch Rugby FIR e rugby con contatto

13:30 – Terzo tempo e momento conviviale conclusivo

Famiglie, appassionati e curiosi sono invitati a sostenere le squadre a bordo campo.