Bis d'oro e un argento New Asti Skating alla Coppa Italia F.I.S.R. Skate Italia Specialità Obbligatori

Un weekend di emozioni, medaglie e ottimi piazzamenti per la New Asti Skating Banca di Asti alla Coppa Italia Specialità Obbligatori, disputata a Bologna.

Gli atleti della società astigiana hanno affrontato la prestigiosa competizione con determinazione, concentrazione e passione, dimostrando tutto il valore del lavoro svolto quotidianamente in allenamento e portando in pista prestazioni di alto livello.

A brillare sul gradino più alto del podio sono stati Massimo Palmieri, che ha conquistato il titolo nella categoria Allievo B, Simone Besusso primo classificato nella categoria Allievi Regionali B, regalando alla società due splendide medaglie d'oro.

Ottimo risultato anche per Gabriela Melis, che nella categoria Divisione Nazionale C ha ottenuto una meritata medaglia d'argento, confermando il proprio valore in una competizione altamente qualificata.

Da sottolineare inoltre le prove di tutti gli altri atleti della New Asti Skating che hanno saputo affrontare la gara con impegno e spirito competitivo: Arianna Paone 14ª classificata (Giovanissime A); Gaia Nosenzo 13ª classificata (Giovanissime B); Annabelle Pavese 10ª classificata (Esordienti Regionali A); CeciliaBaggi 11ª classificata (Esordienti Regionali A); Anna Pisicchio 8ª classificata (Esordienti Regionali B); Ester Piacenza 9ª classificata (Esordienti Regionali B); Cloe Mazzei 10ª classificata (Esordienti A).

Ogni piazzamento rappresenta il risultato di sacrificio, costanza e desiderio di migliorarsi. Al di là delle classifiche, la soddisfazione più grande è vedere i giovani atleti crescere sportivamente e umanamente, affrontando ogni gara con entusiasmo, grinta e corretto spirito sportivo.

La società desidera ringraziare gli allenatori, Lidia Nargi e Marco Pecchioni, per la professionalità e la dedizione con cui seguono quotidianamente i ragazzi, e le famiglie che, con il loro prezioso sostegno, contribuiscono al raggiungimento di ogni traguardo.

La trasferta di Bologna lascia quindi in eredità risultati importanti e ulteriore motivazione per il prosieguo della stagione. Complimenti a tutti gli atleti della New Asti Skating: avanti così, continuando a crescere insieme e a portare con orgoglio i colori biancoverdi sulle piste di tutta Italia.