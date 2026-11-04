Club76 PlayAsti Rasero Teloni, tiebreak di gioia in Serie D

Nuovi risultati in campo per il Club76. Le ragazze di coach Negro, in Serie A1, continuano a fare bene e mettono in bisaccia, ancora una volta, tre punti importantissimi dopo il match casalingo con Laica Cioccolato Uyba vinto 3-0 (25-20, 25-22, 25-22). In Serie B1 L’Alba Volley vince al tie break, 3-2 contro UIV Pavia (22-25, 21-25, 25-18, 25-18, 16-14). Per le “clubbine” si tratta della terza vittoria consecutiva su tre gare, da esordienti nel Campionato nazionale di Serie B1. In Serie B2 MTS Ser Santena cede il passo a San Mauro: l'AF Volley Bellaidea si impone 3-1 (25-18, 18-25, 25-16, 25-21). Si interrompe la striscia positiva di Santena, che esce sconfitta dal campo dell'AF Volley Bellaidea dopo quasi due ore di autentica battaglia, nel match valido per il girone D del campionato nazionale di Serie B2.

Rasero Teloni Club76 PlayAsti in Serie D vince al tie break 3-2 contro BAM Mondovì (25-23, 20-25, 25-16, 30-32 , 15-11). Prima vittoria della nuova stagione per le ragazze astigiane, che si sono dimostrate tatticamente attente e precise. Un po' di rammarico per i tre punti sfiorati dopo una grande rimonta nel quarto parziale. Bene anche la Serie D rappresentata da GS Pino Volley, che vince a punteggio pieno, 3-0, contro Lapolismile (25-22, 25-20, 25-17). Ancora una vittoria per le ragazze della Serie D: una grande prova di valore anche per i due giovanissimi liberi (classe 2011 e 2010), chiamate a sostituire due infortuni. In U19 L’Alba Volley si impone 3-1 su El Gall (20-25, 25-16, 25-16, 25-16).

In U17 il Club76 GS Pino Gold Fenice inciampa 0-3 su Nvz Parella Lingotto (13-25, 11-25, 12-25). La partita non decolla mai, le pinesi si arrendono prima di combattere e il match risulta a senso unico contro una squadra più forte e motivata. In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena vince 3-1 affrontando San Dan Volley Villafranca (25-20, 21-25, 25-11, 25-21). Le “clubbine” portano a casa una bella vittoria contro un ottimo avversario, nel corso di una gara a lunghi tratti giocata punto a punto.

Serie B2

La Pallavolo Valle Belbo cade 3-1 sul campo di Rivarolo, ma esce a testa alta dopo una prestazione da applausi. Contro una delle grandi favorite del girone, le gialloblù hanno lottato punto su punto, sfiorando un risultato che avrebbe potuto valere almeno un punto. Plauso a Aurora Ghibaudo, protagonista al centro della rete soprattutto con i suoi attacchi in fast.

Nel primo set, con la sola novità di Crema nel sestetto titolare, la PVB parte con il giusto atteggiamento, ma Rivarolo trova presto l'allungo sull'11-5. Il timeout di coach Risso non ferma la spinta delle padrone di casa, che chiudono il primo set 25-19. Nel secondo parziale le gialloblù alzano il livello, mettendo pressione soprattutto al servizio. La ricezione di Rivarolo fatica e la PVB mantiene un vantaggio di due-tre punti, prima di allungare sul 14-19. Sotto l'ottima la regia di Cattozzo, la squadra pareggia i conti con un netto 18-25. Terzo e quarto set, testa a testa. Rivarolo si affida agli attacchi di banda, mentre la PVB trova nelle centrali i propri riferimenti offensivi, con Ghibaudo particolarmente incisiva. Nei momenti decisivi, però, le padrone di casa sono più lucide e conquistano entrambi i parziali, chiudendo la partita (25-22 e 25-20). La Pvb avrebbe meritato almeno il tie-break. In classifica occupa il decimo posto con tre punti: due sconfitte contro la prima e la seconda forza del campionato. Da Rivarolo si torna a Canelli con la consapevolezza di poter impensierire chiunque.

Serie C maschile

In Serie C maschile, non si sblocca il campionato dell'Hasta Volley che incappa nella terza sconfitta consecutiva e si arrende per 1-3 (24-26; 21-25; 25-22; 16-25) contro la capolista Villanova Mondovì. Rispetto alla prestazione di Chieri si sono visti notevoli miglioramenti almeno dal punto di vista caratteriale, ma gli errori tecnici nei momenti decisivi del primo e secondo set hanno consentito ai monregalesi di involarsi verso la vittoria. Lascia l'amaro in bocca la sconfitta nel primo parziale dove i bianco-blu sono partiti con un buon margine di vantaggio (7-3 e 11-7) prima di farsi recuperare. A rendere critico il momento della compagine astigiana è arrivato il brutto infortunio alla mano per l'opposto Mattia Vagnoni che, dopo un'intervento a muro, ha dovuto abbandonare l'incontro nelle fasi iniziali della seconda frazione, venendo sostituito da Montrucchio. Senza la sua bocca da fuoco gli uomini di Nardoianni sono riusciti comunque a ridurre le distanze disputando un ottimo terzo set e sfruttando al meglio gli ingressi di Adamo al centro e di Errico in regia. Nel quarto parziale sono purtroppo riemersi i difetti di questo avvio di stagione e il Villanova è riuscito a chiudere la pratica, conquistando tre punti decisivi per mantenere il primo posto. L'Hasta Volley avrà l'occasione di risollevarsi e di conquistare il primo successo stagionale nella prossima gara casalinga contro il Parella Torino in programma domenica 8 novembre alle ore 19.00 sempre presso la palestra del PalaEnofila.