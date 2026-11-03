Le Bancarie CR Asti seconde ai Campionati Italiani

Atletica Leggera
03 Novembre 2026 10:11:49
Il gruppo di atlete protagoniste ad Arezzo
Domenica 25 ottobre la sezione Atletica della Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti è stata protagonista ad Arezzo in occasione del 52esimo Campionato Italiano Bancari e Assicurativi di Mezza Maratona e 10 km, disputato nell'ambito della 27ª edizione della Maratonina Città di Arezzo. La manifestazione prevedeva la mezza maratona su percorso certificato World Athletics e la prova corta di 10,6 km.
La rappresentativa astigiana si è presentata anche quest'anno all'importante appuntamento nazionale con una nutrita delegazione di 12 atleti, confermando la grande tradizione della Polisportiva CR Asti nelle competizioni riservate ai dipendenti del settore bancario e assicurativo.
Ottimo il risultato complessivo della formazione astigiana, in particolare la squadra femminile che conquista il secondo posto sui 10 km subito dietro a Intesa San Paolo e prima di Unicredit. Consistente anche il risultato della squadra maschile che si piazza subito sotto al podio con un buon quarto posto.
Numerose anche le soddisfazioni individuali: al femminile conquistano il primo posto di categoria Anna Vannelli e Celestina Piazzolla mentre Paola Franco e Elena Gastino si aggiudicano il secondo posto di categoria. Quest'ultima in particolare ha fatto registrare il migliore risultato di squadra correndo la distanza con il tempo di 52:41.
Per la squadra maschile conquista il primo posto di categoria Alessandro Finello con il tempo di 48:26, anche miglior risultato di squadra, a seguire Salvatore Aliotta secondo di categoria e Paolo Finello terzo.
Una trasferta decisamente positiva per i colori astigiani, che conferma la Polisportiva tra le realtà più competitive del panorama sportivo bancario nazionale.
Il risultato di Arezzo arricchisce ulteriormente una stagione già importante per la sezione Atletica. A gennaio, infatti, la Polisportiva CR Asti aveva conquistato a Padova il Campionato Italiano Indoor Bancari e Assicurativi, A maggio la compagine aveva raggiunto un ottimo secondo posto a Vado Ligure in occasione del Campionato Italiano di trail running mentre a giugno è stato bissato il successo sulla pista in occasione del Campionato Italiano su pista outdoor tenutosi a Modena.
Un gruppo affiatato che continua così a portare i colori della banca astigiana sui podi delle principali manifestazioni bancarie nazionali.
Prossimo appuntamento organizzato dalla Polisportiva e Piam Onlus sabato 14 novembre a Roatto con il primo episodio di Monferrato Miles, corsa e camminata non competitiva nel primo circuito Running del Basso Monferrato Astigiano Outdoor Park con a seguire DJ set e specialità gastronomiche locali.
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