Asti Judo protagonista nel mondo: a Mostar bronzo per Mario Aloise

Trasferta internazionale in Bosnia Erzegovina per l’Asti Judo, impegnato a Mostar in un prestigioso torneo che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Un appuntamento di grande livello tecnico, con quattro atleti al seguito della compagine astigiana, chiamati a confrontarsi con avversari di scuole e tradizioni judistiche differenti.

Il miglior risultato arriva da Mario Aloise, atleta tesserato per il Kumiai Torino ma presente nella trasferta con l'Asti Judo. Impegnato nella categoria Under 16 fino a 60 kg, Mario disputa un'ottima gara, dimostrando determinazione e qualità tecnica. Fermato in semifinale a seguito di un punto discutibile assegnato all'avversario, reagisce con carattere e affronta brillantemente il recupero, conquistando una meritata medaglia di bronzo.

Nella giornata di sabato è invece Alvi Alla, impegnato nella classe Under 14 fino a 55 kg, a scendere sul tatami. Per lui cinque incontri, con tre vittorie e due sconfitte che gli valgono il quinto posto finale. Alvi ha dimostrato di avere le capacità per ambire al podio, ma una gestione non sempre lucida degli incontri contro avversari particolarmente determinati gli ha impedito di ottenere un risultato migliore.

Sfortunata invece la gara di Siham El Mohtadi, Under 16 fino a 57 kg, che nei primi istanti dell'incontro realizza una proiezione apparentemente da ippon, invalidata da una decisione arbitrale molto discutibile. La delusione compromette la concentrazione della giovane astigiana, che viene subito immobilizzata dall'avversaria. Un episodio che evidenzia anche la necessità di acquisire maggiore maturità nella gestione emotiva della gara.

Gara complicata anche per Edoardo Sarotto, impegnato nella categoria fino a 46 kg. Inserito in una poule particolarmente difficile, con avversari di ottimo livello, Edoardo viene sconfitto al primo incontro e, non essendo ripescato, deve concludere anticipatamente la propria competizione.

Al di là dei risultati, la trasferta rappresenta un'importante esperienza di crescita per i giovani judoka astigiani, che hanno potuto confrontarsi con avversari internazionali e stili di combattimento differenti, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e agonistico.