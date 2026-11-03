Astigiani in evidenza al Trofeo di Bra di Judo

Domenica scorsa il palazzetto dello sport di Bra ha ospitato il terzo Trofeo Judo Bra. Erano ben 43 le società presenti. Gara riservata alle categorie pre agonistiche Bambini/e, Fanciulli/e, Ragazzi/e ed Esordienti A M/F .Impeccabile l’organizzazione del Judo Bra.

La Scuola Judo Shobukai ASD ha partecipato all’evento con quattro giovani atleti: seconda piazza per Christian Cabilliese categoria Ragazzi kg.43, primo Gabriele Lo Piccolo categoria Fanciulli kg.24. Nella categoria Bambini/B terzo posto di Vittorio Borrelli kg.22 e Ayla Martins Roodrigues kg.21, alla sua prima gara.

Christian ha fatto una gara stupenda nel primo combattimento riesce a vincere nettamente l’incontro così anche nel secondo che domina fino alla vittoria, cede nell’ultimo combattimento di poca misura è migliorato tanto. Gabriele domina nettamente la categoria dove vince i primi per vantaggio ai punti, e supera alla grande gli altri due incontri. Bene anche Vittorio ed Ayla dove hanno dimostrato di tenere un ritmo di garra.

Asti Judo

A Bra erano impegnati i più piccoli in una bella giornata di sport e soddisfazioni per i giovani atleti dell’Asti Judo. Ottimi i risultati ottenuti dai quattro astigiani: Ismaele Castagnaro e Francesco Penna conquistano entrambi il primo posto, salendo sul gradino più alto del podio, mentre Giorgia Cacciatore e Alessio Lavagnino si aggiudicano due belle medaglie di bronzo.

I piccoli atleti, accompagnati e seguiti a bordo tatami da Ottavia Musso, hanno affrontato la gara con entusiasmo e determinazione, dimostrando i progressi compiuti durante gli allenamenti.

Judo Olimpic Asti

Alla competizione anche un piccolo gruppo di atleti del Judo Olimpic Asti a.s.d. che con i loro ottimi risultati hanno permesso alla società di classificarsi al 7° posto nella classifica generale.

I piccoli judoka accompagnati dal M° Gianni Balladelli hanno ottenuto buone prestazioni dimostrando una buona preparazione, questi i risultati: 1° posto per Sofia Grandi, Gabriel Elia, Daryus Fartescu, Francesco Battaglino e Riccardo Osman; 2° posto per Lorenzo Osman; 3° posto per Emma Trinchero, Daniel Osman, Cecilia Palazzolo e Fabian Fartescu.

La soddisfazione di Tecnici e società per i risultati ottenuti. Una bella esperienza di crescita sportiva e personale, che conferma il buon lavoro svolto dall'Asti Judo anche con i suoi atleti più giovani.