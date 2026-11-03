Doppietta Subaru by Balletti al “Lago di Garda”

Doppietta Subaru, doppietta bresciana! Nella trionfale trasferta alla prima edizione del Rally del Lago di Garda Storico, la Balletti Motorsport ha lasciato un indelebile segno piazzando le due Subaru Legacy ai primi due posti grazie a due piloti bresciani che, stimolati dalla duplice sfida a parità di auto, hanno dato il meglio di sé ben assecondati dal perfetto funzionamento dei mezzi, in un rally dove, oltre a quelle di un percorso tecnico e impegnativo, non sono mancate le insidie dovute alla variabilità del meteo.

Che la vittoria fosse l’obiettivo di Marco Superti, navigato per la prima volta dalla pluricampionessa italiana Lucia Zambiasi, lo si è capito dallo scratch nella prima, breve, speciale, del sabato sera. Sempre nelle prime due posizioni i risultati delle successive prove, con un secondo parziale firmato in quella di chiusura, sono stati il ruolino di marcia del pilota bresciano che, alla sua seconda apparizione al volante della “giapponese” ha colto una bella vittoria che va a sommarsi a quello dello scorso luglio a Salsomaggiore.

Decisamente positiva anche la prestazione di “Pedro” tornato al volante a otto mesi dall’unica gara corsa nella stagione affidandosi, anch’egli per la prima volta, a Christian Soriani chiamato all’ultimo istante a sostituire Emanuele Baldaccini, impossibilitato a partecipare. Con una ricognizione ridotta ai minimi termini, il duo si è comunque espresso a livelli eccellenti prendendo anche la testa della corsa dopo lo scratch sulla seconda speciale, restando nel prosieguo sempre a ridosso dei battistrada fino a chiudere con un soddisfacente secondo assoluto. Unico neo del vincente fine settimana, il ritiro patito da Ruggero Brunori e Marco Torlasco con la Porsche 911 SC nel corso della quinta speciale.

L’attenzione si rivolge ora al Giro dei Monti Savonesi Storico, ultimo atto del T.R.Z. della Prima Zona, come anche del Memory Fornaca. Cinque le vetture che saranno schierate ad Albenga (SV): due Legacy, due Porsche 911 e una BMW M3. Con la prima Legacy sarà di scena il già due volte vincitore Filippo Gerini affiancato da Luciano Campanella, mentre con la seconda debutterà Dario Bigazzi in coppia con Francesca Rovetta. Passando in casa Porsche, con la 911 SC/RS, Massimo Ferrari si giocherà il tutto per tutto nel T.R.Z. e avrà Christian Soriani al suo fianco; con la SC Gruppo 3 saranno al via Alfredo Formosa e Beatrice Marchetto, mentre Luca Prina Mello e Simone Bottega saranno nuovamente impegnati con la BMW M3 con un occhio anche al Michelin Trofeo Storico.

Otto le prove speciali in programma per circa 78 chilometri cronometrati: due nel pomeriggio di sabato 7 novembre, le restanti alla domenica. Partenza e arrivo ad Albenga.