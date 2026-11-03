Emanuele Colonna, una "vita da mediano": "Vi racconto la mia New York"

Le declinazioni dello sport. Dal calcio alle maratone, due mondi apparentemente distanti ma paradossalmente affini. Emanuele Colonna nasce con il “football nel sangue”, come del resto papà Ignazio, anima pulsante della dirigenza dell'ASD Asti. Una vita a inseguire un pallone, a lavorare di squadra. Ci sarebbe da celebrare la mitica “Vita da mediano” di Ligabue, vuoi per la sua fede interista, vuoi per le caratteristiche dell'Emanuele calciatore, per descriverlo. Ed ecco che dal correre dietro a un pallone, nato senza i piedi buoni del fantasista, diventa più facile passare alla corsa. Il presente di Colonna è diviso tra lavoro e la passione per gli sport di fatica, come triathlon e iron man. Domenica ha vissuto il “suo giorno speciale”, nella Grande Mela, e partecipato alla mitica Maratona di New York. Portacolori Brancaleone, era in gara con un altro tesserato astigiano, l'albese Simone Pettini, che ha concluso la gara con il tempo di 3:12:03, mentre l'ex calciatore ha fatto segnare 3:05:28. La corsa è stata vinta da Andreas Almgren, ingegnere svedese, 31 anni, che ha distrutto la concorrenza africana e chiuso in 2:06:01. Ma l'Italia può gioire per il suo fenomeno, Yeman Crippa, che si è piazzato al secondo posto.

Emanuele, che esperienza è stata?

Sono da sempre innamorato di New York, è stata la più bella esperienza in una maratona nella mia vita. Lo dico per una questione paesaggistica, dove questo evento se la gioca con la Maratona di Roma, ma anche per ciò che rappresenta. Viene infatti vissuta come una grande festa alla quale partecipano quasi due milioni di persone.

Soddisfatto del tuo risultato?

Non del tutto, ho chiuso in tre ore e cinque minuti partendo poco dopo lo sparo vista la grande confusione. Le emozioni che ho provato sono però incredibili, si sente la spinta della gente. Ho avuto piccoli contrattempi nel corso della gara. Che brividi però sentire il tuo nome gridato a gran voce dal pubblico, che lo legge sulle pettorine, per incoraggiarti nelle fasi di difficoltà.

Come si passa dal calcio alle maratone?

Il calcio resta il primo, grande amore. Continuo a seguire la Serie A, a vedere le partite dell'Asti. Ora faccio triathlon, maratone e mezze maratone, oltre all'iron man. Ho sempre dato il massimo nello sport e ho scelto di smettere di giocare perchè non potevo più allenarmi come prima. I miei amici direbbero che era ora smettessi, perchè alla mia capacità nella fase atletica non corrispondeva un grande talento tecnico. Ciò che mi aiuta nello sport è la costante voglia di migliorare, cercando di dare il massimo.

Il tuo risultato più bello finora?

Potrei parlarti del mio personal best nella maratona o nella mezza maratona, invece cito un'esperienza negativa che è stata preziosa come insegnamento. Nel 2025 ho gareggiato al famoso Iron Man di Cervia ed è stato l'unico evento che non sono riuscito a portare a termine. Quattro km in mare, 180 km in bici e poi la maratona, che non ho potuto affrontare per problemi fisici. Ogni giorno penso a quella gara. Il grande insegnamento? Quello che mi hanno dato mamma e papà: è facile procedere spedito quando tutto va bene, ma è nelle difficoltà che occorre dimostrare carattere. I migliori emergono nei momenti complessi, questo è il più grande spunto di questi quattro anni nelle nuove discipline.

Nel 2025 ho gareggiato al famoso Iron Man di Cervia ed è stato l'unico evento che non sono riuscito a portare a termine. Quattro km in mare, 180 km in bici e poi la maratona, che non ho potuto affrontare per problemi fisici. Ogni giorno penso a quella gara. Il grande insegnamento? Quello che mi hanno dato mamma e papà: è facile procedere spedito quando tutto va bene, ma è nelle difficoltà che occorre dimostrare carattere

Un consiglio per chi ama il podismo?

Il mio commento immediato sulla maratona di New York è un enorme “wow”. Chiunque ami correre deve prima o poi vivere un'esperienza del genere, glielo consiglio davvero.