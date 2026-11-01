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Rugby

Leoni, posta divisa su un campo storico della palla ovale

Steenkamp sfiora il colpo della vittoria in casa del CUS

Davide Chicarella

Davide Chicarella

01 Novembre 2026 13:31:47

Una fase del match

Leoni in azione a Milano con il CUS

Posta divisa al mitico Giuriati di Milano tra i padroni di casa, i meneghini del Cus, lo scorso anno terza forza del campionato, e la neo promossa Monferrato Rugby.
Partita giocata a viso aperto senza nessun timore reverenziale, i leoni astigiani partono forte e dominano in mischia ma sbattono contro una forte difesa lombarda, che alla prima ripartenza va in meta (7-0); un calcio di punizione di Steenkamp accorcia per il 7-3.
Martellante l’attacco del CUS che si porta sul 14-3, furiosa la reazione del Monferrato che ribalta il risultato, si va al riposo sul 14-15.
La ripresa vede costantemente i Leoni in attacco, due “piazzati“ di Steenkamp portano il risultato sul 14-21.


A 7 minuti dal termine una distrazione difensiva porta il CUS in meta per il 21-21; non sono finite le emozioni: l’orgogliosa relazione degli astigiani porta a guadagnare un calcio di punizione all’ultimo minuto del match, posizione angolata e difficile, Steenkamp manca i pali di pochi centimetri, 21-21 il finale. Un po’ di rammarico non cancella una prestazione di altissimo livello.

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