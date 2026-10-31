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Calcio

ASD Asti, tre punti d’oro a La Spezia

Le reti di Masawoud e Mazzucco valgono il successo nell’anticipo di Serie D

Davide Chicarella

Davide Chicarella

31 Ottobre 2026 16:47:00

ASD Asti

Tre punti preziosi per i galletti

Tre punti preziosissimi per i galletti dell'Asti Calcio che nell'anticipo del sabato in trasferta a La Spezia contro la Fezzanese superano gli avversari due reti a zero. La formazione biancorossa guidata da Francesco Buglio si lascia alle spalle la pessima prestazione casalinga contro il Borgosesia e segna una rete per tempo, guadagnando linfa preziosa nella graduatoria del girone A.

Decidono i sigilli realizzati da Masawoud nella fase finale della prima frazione e il raddoppiò in zona Cesarini di Mazzucco, entrato nella ripresa proprio al posto dell'autore del primo goal. Era ancora assente Pellegrini ma è rientrato dal primo minuto il centravanti Moreo.

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