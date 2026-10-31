ASD Asti, tre punti d’oro a La Spezia

Tre punti preziosissimi per i galletti dell'Asti Calcio che nell'anticipo del sabato in trasferta a La Spezia contro la Fezzanese superano gli avversari due reti a zero. La formazione biancorossa guidata da Francesco Buglio si lascia alle spalle la pessima prestazione casalinga contro il Borgosesia e segna una rete per tempo, guadagnando linfa preziosa nella graduatoria del girone A.

Decidono i sigilli realizzati da Masawoud nella fase finale della prima frazione e il raddoppiò in zona Cesarini di Mazzucco, entrato nella ripresa proprio al posto dell'autore del primo goal. Era ancora assente Pellegrini ma è rientrato dal primo minuto il centravanti Moreo.