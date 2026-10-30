Trasferta in anticipo di sabato per i galletti in Serie D

Far dimenticare immediatamente la brutta prestazione fornita in casa contro il Borgosesia, vittorioso per 3-0, è l'imperativo categorico dell'ASD Asti, che sabato 31 ottobre affronterà la Fezzanese al “Bruno Ferdeghini” di La Spezia. Calcio d'inizio alle 14,30. Reduci dal successo esterno per 1-0 ottenuto a spese del Lascaris, i verdi liguri hanno un punto in meno rispetto ai galletti. Fra i biancorossi allenati da Francesco Buglio mancheranno ancora gli infortunati Podestà, Pellegrini e Bresciani. Sarà indisponibile anche Carakciev, che si è fatto male mercoledì in allenamento.

Due i precedenti a Sarzana in Serie D tra Fezzanese e Asti: 2-1 per i galletti il 18 settembre 2022, vittoria con lo stesso punteggio per la squadra ligure il 15 ottobre dell'anno successivo.

Ricordiamo che mercoledì 28 ottobre, nel recupero valevole per l'ottava giornata, il Gozzano ha espugnato (2-1) il campo del Celle Varazze.

Ferma l'Eccellenza, si giocherà domenica (ore 14,30) soltanto in Promozione e in Prima Categoria. In Promozione, l'Annonese riceverà l'Arquatese Valli Borbera a Castello d'Annone, mentre il Canelli 1922 affronterà lo Sporting Club Beiborg in trasferta. La Santostefanese, invece, ospiterà il Cenisia al “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo.

Queste le gare che vedranno impegnate le squadre astigiane di Prima Categoria: Capriatese-Don Bosco Asti (a Basaluzzo); Costigliole-Felizzano (a Isola); Mezzalunacalcio-Cassine (a Villanova); Moncalvo-Viguzzolese (al campo sportivo “Umberto Micco” di Moncalvo).