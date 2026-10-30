Olimpia Asti, risultati di assoluto prestigio e capolavoro firmato Rebuffo

Risultati esaltanti per l’Olimpia Asti non solo nella ginnastica artistica e nella ritmica, ma anche sul piano personale, grazie a una storica vittoria in Gold e al riconoscimento di Alfiere del Lavoro a Mattia Rebuffo, atleta di questa società. A Torino, si è svolta la terza prova del Campionato regionale di Eccellenza della Federazione Ginnastica d’Italia del settore maschile, in cui i ginnasti dell’Olimpia Asti hanno ottenuto ottimi risultati nelle diverse categorie e specialità. Negli Allievi 3, Giacomo Lamanna ha conquistato il titolo nell’all-around, imponendosi anche al volteggio e alle parallele, e ha ottenuto anche due secondi posti, al corpo libero e al cavallo con maniglie, e due terzi posti, alla sbarra e agli anelli. Una prova di grande spessore, che testimonia la sua versatilità sui diversi attrezzi. Ottimi risultati anche per Francesco D’Angelo, che nella stessa categoria ha conquistato la vittoria al corpo libero e al cavallo con maniglie, chiudendo al secondo posto alla sbarra. Il ginnasta astigiano ha inoltre ottenuto il terzo posto nell’all-around e al volteggio, confermandosi tra i protagonisti della competizione. Nella categoria Junior 2, Riccardo Musu è arrivato secondo sia al corpo libero sia al volteggio; Davide Feltrin ha ottenuto il primo posto agli anelli. Mattia Rebuffo ha dovuto rinunciare alla gara, a causa di un infortunio accaduto durante il riscaldamento.

Sempre a Torino, c’è stato il debutto dell’Olimpia Asti in Gold: un traguardo importante che rappresenta motivo di orgoglio e apre nuove prospettive per il percorso sportivo della società. La squadra dei più giovani, impegnata nella categoria Gold 3 e composta da Ludovico Bertolina, Edoardo Caravello, Nicolò Morra e Mattia Raso, ha affrontato la gara con entusiasmo e concluso la competizione al quarto posto. La squadra dei più grandi, formata da Giacomo Lamanna, Francesco D’Angelo, Edoardo Martinetto, Andrea Deboli e Gabriele Mancuso hanno dato prova di solidità e determinazione, conquistando una splendida vittoria. Un successo che rende ancora più significativo il debutto in Gold e premia il lavoro svolto quotidianamente da ginnasti e tecnici.

Anche il settore femminile dell’Olimpia Asti ha vissuto un periodo ricco di stimoli e soddisfazioni, alternando esperienze formative e importanti risultati agonistici. Le più piccole, Eleonora Figus, Arianna Bellesso e Aurora Filizzolo, hanno partecipato a Biella all’attività sportiva non agonistica di SuperGym, organizzata sempre dalla Federazione.

Le ginnaste più esperte sono invece scese in pedana per la prima prova del Campionato regionale di Eccellenza della Federazione, mettendo in evidenza i progressi compiuti e la costante crescita tecnica. Grande protagonista Giulia Critelli, che nella categoria Senior 2 ha conquistato la vittoria nell’all-around, accompagnata da altri due ori, alle parallele e alla trave. A completare una gara di assoluto rilievo sono arrivati anche gli argenti al corpo libero e al volteggio. Ottima prova anche per Irene Mannini, vincitrice dell’all-around nella categoria Senior 1. Nella stessa competizione, Paola Lukaj ha conquistato il terzo posto al corpo libero, mentre Ottavia Milan e Mariasole Barbero hanno chiuso la classifica generale tra le prime dieci, confermando i progressi raggiunti.

Risultati positivi arrivano anche dalla ginnastica ritmica: Alessia Ardovini ha partecipato alla gara Silver LD della Federazione, conquistando l’ottavo posto nell’all-around e il terzo posto nella specialità delle clavette. Un risultato che conferma la vivacità del settore e arricchisce ulteriormente il bilancio positivo della società astigiana, protagonista in diverse discipline della ginnastica.

Tra le notizie più significative di questi ultimi mesi che riguardano l’Olimpia Asti c’è anche un prestigioso riconoscimento ottenuto da Mattia Rebuffo, uno degli atleti di punta della società astigiana, vicecampione italiano in carica del Campionato Eccellenza della Federazione Ginnastica d’Italia. Per i suoi meriti scolastici, Mattia è stato insignito del titolo di Alfiere del Lavoro, ricevendo il riconoscimento dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un traguardo di grande valore, che premia l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati nel percorso scolastico e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la società. La sua esperienza testimonia come la pratica sportiva, lungi dall’essere un ostacolo allo studio, possa diventare una preziosa alleata nella formazione dei giovani. La ginnastica insegna infatti disciplina, organizzazione, sacrificio e capacità di affrontare le difficoltà: qualità che, coltivate ogni giorno in palestra, possono rivelarsi fondamentali anche sui banchi di scuola.

Per l’Olimpia Asti, la stagione prosegue nel segno dell’entusiasmo, della determinazione e della voglia di migliorarsi, con la consapevolezza che ogni traguardo raggiunto è anche il punto di partenza verso nuove sfide.