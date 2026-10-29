Il Piemonte veste l'azzurro della Nazionale per la UEFA Region's Cup

Anche Asti tra i protagonisti in maglia azzurra. Dal 28 ottobre al 4 novembre la Rappresentativa del Piemonte Valle d’Aosta sarà infatti impegnata in Albania per disputare il turno di qualificazione dell’Intermediate Round della UEFA Regions’ Cup 2026/2027. L'obiettivo della spedizione è centrare il primato nel raggruppamento e staccare il pass per la fase finale della prestigiosa competizione europea riservata al calcio dilettantistico.

Tra i protagonisti figurano due atleti della Pro Villafranca, ossia Alessio Sia, centrocampista, e lo sgisciante Samuele Gennaro, bomber villans, esterno d'attacco. Ci sono però anche altri due talenti locali come Tommaso Redi, centrocampista ex San Domenico e Asti attualmente all'Albese, e Nicolò Poppa, attaccante che ha segnato tanti gol in gialloverde in forza all'Albese e che potrebbe a breve tornare a giocare nella nostra città.

La magia dell'azzurro

Ci sono maglie che, quando si indossano, portano in campo l'identità di un territorio intero. E ci sono appuntamenti capaci di trasformare la dedizione settimanale sui campi di provincia in un palcoscenico continentale. Per la selezione regionale si tratta di una doppia responsabilità: competere ai massimi livelli agonistici e difendere il tricolore italiano nel torneo UEFA dedicato

alle federazioni regionali. La competizione è considerata a tutti gli effetti la “Coppa dei Campioni” dei dilettanti: un contesto in cui il calcio locale trova la sua più alta dimensione internazionale. Per atleti che conciliano quotidianamente sedute di allenamento e gare con impegni lavorativi o di studio, la manifestazione rappresenta l'occasione di misurarsi con scuole calcistiche estere e ampliare i propri orizzonti sportivi.

Il diritto di rappresentare l’Italia è arrivato sul campo: il Piemonte Valle d’Aosta ha conquistato la qualificazione superando il Friuli Venezia Giulia nell’emozionante spareggio tra le ultime due vincitrici del Torneo delle Regioni Juniores, risolto ai calci di rigore nella sfida di ritorno a Orbassano dopo il successo dell'andata.

A guidare la Rappresentativa sarà il tecnico Felice Russo, incaricato di coordinare il gruppo e perfezionare l'assetto tattico in vista delle tre sfide del girone. «Vivere un’esperienza di questo spessore alla guida del Piemonte Valle d’Aosta regala

stimoli straordinari», sottolinea il tecnico Felice Russo. «Abbiamo allestito una rosa coesa, motivata e pienamente conscia del valore della posta in palio. Scenderemo in campo con umiltà, applicazione ed entusiasmo: vogliamo onorare la maglia azzurra e premiare il sostegno dei nostri territori».

Il percorso dei ragazzi di Felice Russo scatterà giovedì 29 ottobre alle ore 12:00 allo Stadiumi Luz i Vogël contro i nordirlandesi dell'Eastern Region. La seconda sfida vedrà la selezione di scena domenica 1° novembre alle 14:00 sul terreno della “Arena Egnatia” di Rrogozhinë contro i padroni di casa della RAT Albania. Il cammino nel girone si concluderà mercoledì 4 novembre alle 13:30, di nuovo a Luz i Vogël, per il confronto decisivo contro la compagine slovacca del West Slovakia.

«Difendere i colori dell’Italia all'estero è un traguardo che riempie d'orgoglio l'intero Comitato», dichiara il presidente regionale Mauro Foschia. «Questa presenza a livello UEFA dà lustro al lavoro quotidiano svolto da società, tecnici, dirigenti e atleti che tengono viva la nostra base calcistica. Il precedente del 2003, quando salimmo sul tetto d’Europa battendo in finale i

francesi della Ligue du Maine con la doppietta di Paolo Borgna, è un punto di riferimento nobile: la squadra di oggi ha le carte in regola per scrivere una nuova pagina di storia». Dietro ciascun ragazzo convocato opera una rete fitta di club, istruttori e volontari che rendono viva l'attività sportiva delle comunità locali. La vetrina della Regions’ Cup vuole essere un tributo tangibile anche al loro impegno formativo e sociale.

Serviranno compattezza, personalità e disciplina tattica. Il Piemonte Valle d’Aosta affronta il torneo con massimo rispetto per gli avversari, ma con la precisa intenzione di lottare per il vertice della classifica. Dalle gare di Rrogozhinë e Luz i Vogël passa il sogno europeo, costruito con le radici nei campi di casa e lo sguardo puntato alla qualificazione finale.