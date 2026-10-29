Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Calcio camminato

Asti Walking Football, la vittoria di manita con il cuore

A firmare il successo astigiano sono state le reti di Delledonne, autore di una doppietta con un gol su rigore, Passera, Restivo e Frenna

Davide Chicarella

Davide Chicarella

29 Ottobre 2026 09:48:10

AWF

La squadra dell'Asti Walking Football

Ci sono partite che valgono più di un risultato. Partite in cui a fare la differenza sono la passione, lo spirito di squadra e quella voglia di stare insieme che rende il walking football molto più di una semplice disciplina sportiva.

L’Asti Walking Football conquista una bella vittoria per 5-3 contro il Cristo Alessandria, al termine di una sfida ricca di emozioni, gol e momenti da ricordare. A firmare il successo astigiano sono state le reti di Delledonne, autore di una doppietta con un gol su rigore, Passera, Restivo e Frenna, anche lui a segno dagli undici metri.

 Cinque gol che raccontano una squadra capace di lottare, divertirsi e trovare la via della rete, ma soprattutto di condividere in campo quei valori che sono l’anima di questo sport: rispetto, amicizia, inclusione e passione.

 Ogni partita è un’occasione per dimostrare che non esistono limiti alla voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di un gruppo e di vivere lo sport con entusiasmo. E l’Asti Walking Football continua a farlo, con orgoglio e con il sorriso. Cinque gol, una vittoria e un’unica grande certezza: quando si gioca con il cuore, ogni traguardo ha un sapore speciale.

 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133