Asti Walking Football, la vittoria di manita con il cuore

Ci sono partite che valgono più di un risultato. Partite in cui a fare la differenza sono la passione, lo spirito di squadra e quella voglia di stare insieme che rende il walking football molto più di una semplice disciplina sportiva.

L’Asti Walking Football conquista una bella vittoria per 5-3 contro il Cristo Alessandria, al termine di una sfida ricca di emozioni, gol e momenti da ricordare. A firmare il successo astigiano sono state le reti di Delledonne, autore di una doppietta con un gol su rigore, Passera, Restivo e Frenna, anche lui a segno dagli undici metri.

Cinque gol che raccontano una squadra capace di lottare, divertirsi e trovare la via della rete, ma soprattutto di condividere in campo quei valori che sono l’anima di questo sport: rispetto, amicizia, inclusione e passione.

Ogni partita è un’occasione per dimostrare che non esistono limiti alla voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di un gruppo e di vivere lo sport con entusiasmo. E l’Asti Walking Football continua a farlo, con orgoglio e con il sorriso. Cinque gol, una vittoria e un’unica grande certezza: quando si gioca con il cuore, ogni traguardo ha un sapore speciale.