Balletti Motorsport si tinge d'argento a Piancavallo

Organizzata proprio allo scadere della chiusura delle iscrizioni, la recente trasferta al Rally Piancavallo Storico ha portato alla Balletti Motorsport un altro risultato di prestigio ottenuto dalla loro Subaru Legacy 4 WD.

Affidata nuovamente all’equipaggio formato da Alessandro Prosdocimo e Marsha Loredana Zanet, la Legacy ha affrontato le sette prove speciali distribuite tra sabato e domenica della scorsa settimana con un rendimento perfetto e senza alcun problema. Il duo locale è partito da subito con un buon passo firmando anche lo scratch nella terza prova, quella che ha permesso loro di chiudere la prima giornata di gara al comando, anche se con soli 6 decimi di vantaggio sulla BMW M3 di De Luna. Nella giornata successiva Prosdocimo, scalato di una posizione, ha tenuto il passo del battistrada fino alle battute finali, concludendo con un secondo posto che va a sommarsi al primo e al terzo delle due precedenti edizioni, dimostrandosi soddisfatto di com’è andata la gara di quest’anno.

L’attenzione si rivolge ora all’imminente Rally del Garda, evento in programma tra il 31 ottobre e l’1novembre riportando un rally storico nel territorio bresciano con base logistica a Toscolano Maderno sulla sponda ovest del Lago di Garda. Il richiamo di correre sulle strade amiche è stato colto da tre piloti bresciani che si affideranno alle vetture seguite dalla Balletti Motorsport: le due Subaru Legacy e una Porsche 911 SC. Al volante della prima delle due giapponesi si rivedrà “Pedro” che torna a correrci dopo diversi mesi dall’ultima gara e sarà affiancato da Emanuele Baldaccini; la seconda vedrà invece al via Marco Superti navigato per la prima volta da Lucia Zambiasi; con la Porsche saranno invece in gara Ruggero Brunori e Marco Torlasco. Sette le prove speciali da correre – un il sabato e le restanti la domenica – per poco meno di 60 chilometri cronometrati.