Trofeo Astarco nel commosso ricordo di Massimo Moscatiello

Nonostante una domenica dal clima grigio e autunnale, la palestra di via Carlo Alberto Dalla Chiesa ad Asti si è riempita di energia, concentrazione e passione grazie alla terza gara casalinga del 2026 organizzata dagli Arcieri Astarco.

L'evento ha assunto un significato particolarmente intenso per la società astigiana, che ha scelto di dedicare la manifestazione alla memoria di Massimo Moscatiello, storico compagno di squadra scomparso prematuramente all'inizio dell'anno. Un tributo sentito e partecipato, che ha accompagnato l'intera giornata di gara nel ricordo di una figura amata all'interno del sodalizio.

Ancora una volta la tappa astigiana ha confermato il proprio prestigio nel panorama regionale, richiamando circa 70 arcieri provenienti da tutto il Piemonte. La competizione si è sviluppata su due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, sfruttando appieno gli spazi concessi in patrocinio dal Comune di Asti.

Sul campo non sono mancati i risultati di rilievo per gli atleti di casa. Tra le protagoniste spicca Valeria Milito, che nella categoria Arco Ricurvo Senior Femminile ha conquistato un eccellente secondo posto con 476 punti, mancando la vittoria per un solo punto. Ottima prestazione anche per Ilaria Donadonibus, protagonista di una significativa crescita tecnica. L'arciera astigiana si è imposta nella categoria Ricurvo Ragazzi Femminile con 435 punti, migliorando di oltre cento punti il proprio precedente record personale. Tra i Master si conferma competitivo Andrea Pescatori, che nella categoria Arco Nudo Master Maschile ha ottenuto la medaglia di bronzo grazie a un punteggio di 460 punti.

A suggellare l'ottima giornata degli Arcieri Astarco è arrivato anche il successo nella competizione a squadre Master: il trio formato da Andrea Pescatori, Massimo Bosi e Massimo Bogliacini ha totalizzato 1.246 punti, conquistando il primo posto di categoria. Ancora una volta l'organizzazione degli Arcieri Astarco si è dimostrata impeccabile, ricevendo apprezzamenti da atleti e accompagnatori. Con questa manifestazione si chiude ufficialmente il calendario agonistico 2026 della società astigiana.

L'appuntamento è ora fissato per maggio 2027, quando, al termine della stagione indoor, Asti tornerà ad accogliere gli arcieri piemontesi per la prima gara outdoor della nuova stagione.