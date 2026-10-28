New Asti Skating a Bologna per la Coppa Italia Skate

Dal 30 ottobre al 1° novembre Bologna ospiterà la prima edizione della Coppa Italia F.I.S.R. Skate Italia Specialità Obbligatori. Prestigiosa manifestazione che ha ricevuto il Patrocinio di World Skate Europe aprendo dunque la partecipazione, oltre agli atleti del territorio nazionale, anche ai club stranieri. L'evento rappresenta un importante appuntamento per tutti gli specialisti di questa disciplina.

La società piemontese si presenterà all'importante appuntamento internazionale con una delegazione di dieci atleti, la più numerosa della regione, confermando la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni nel settore del pattinaggio artistico a rotelle dalla New Asti Skating Banca di Asti.

A difendere i colori della società saranno Arianna Paone (Giovanissimi A), Gaia Nosenzo (Giovanissimi B), Cecilia Baggi e Annabelle Pavese (Esordienti Regionali A), Anna Pisicchio e Ester Piacenza (Esordienti Regionali B), Simone Besusso (Allievi Regionali A), Cloe Mazzei (Esordienti A), Massimo Palmieri (Allievi B) e Gabriela Melis (Divisione Nazionale C).

Gli atleti saranno accompagnati e seguiti dai tecnici FISR Lidia Nargi e Marco Pecchioni, che negli ultimi mesi hanno lavorato con impegno e professionalità per preparare al meglio i ragazzi a questo importante appuntamento nazionale. che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione sportiva.

Il Consiglio Direttivo esprime grande soddisfazione per la qualificata partecipazione della società a una manifestazione di rilevanza internazionale, riconoscendo l'impegno profuso quotidianamente da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. La presenza di una delegazione così numerosa rappresenta un importante motivo di orgoglio e testimonia la qualità del lavoro svolto nel corso della stagione.

L'obiettivo sarà quello di ben figurare in una manifestazione di alto livello tecnico, portando in pista i valori dello sport, della correttezza e dell'impegno che da sempre contraddistinguono la società.