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Apoteosi Moto Club Alfieri: Alessio Berger è Campione Italiano Junior 125 enduro

La gioia del sodalizio astigiano dopo l'ultima tappa dell'U23/Senior a Tradate

Davide Chicarella

Davide Chicarella

27 Ottobre 2026 10:09:30

Alessio Berger

Alessio Berger mostra il trofeo a fine gara

Si respira aria di festa in casa moto club Alfieri di Asti, dopo lo splendido fine settimana appena trascorso. Il club, infatti, è stato impegnato a Tradate (VA), in occasione dell'ultima gara del Campionato Italiano enduro Under23/Senior.

Alessio Berger ha conquistato il titolo di Campione Italiano nella categoria Junior 125 (primo anche nella classifica di giornata), mentre il collega Bartek Scarfiello ha agguantato la medaglia di bronzo tra i Cadetti 50 (quarta piazza nella classifica di giornata). Gabriele Doglio, infine, ha chiuso al settimo posto di categoria Junior 250 4 tempi pari merito.

“Siamo davvero felici di poter condividere questa gioia con il nostro Alessio Berger e di essere stati al suo fianco in questa stagione ricca di belle sorprese – commenta il presidente del moto club Alfieri, Roberto “Bobo” Galati – Complimenti a tutti i piloti, che ci hanno regalato emozioni incredibili. Il lavoro continua anche dietro le quinte, ma per il momento ci godiamo il traguardo”.

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