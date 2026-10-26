La Way Assauto vince il Memorial Filippo Finello

Sui campi in terra rossa del circolo Dopolavoro Ferroviario di Asti, si è svolta domenica pomeriggio la sesta edizione del “Memorial Filippo Finello”, una manifestazione tennistica organizzata dal Panathlon di Asti e dai giovani del Rotaract per ricordare la figura del mai dimenticato commercialista astigiano, appassionato di tennis, socio panathleta e sempre in prima linea per ogni attività benefica.

La manifestazione ha visto la presenza dei quattro circoli astigiani DLF, Antiche Mura, Pgs Don Bosco e Way-Assauto, impegnate nelle sfide di doppio maschile e misto.

Sotto l’attenta organizzazione del consigliere panathleta Luca Simonetti e alla presenza di un numeroso pubblico di atleti e appassionati, si sono svolte le dodici sfide sulla distanza di un’ora che hanno registrato la partecipazione di oltre quaranta giocatori.

Al termine della giornata l’ambito trofeo è stato conquistato dal circolo della Way-Assauto che con 17 punti ha preceduto nell’ordine Antiche Mura, Pgs Don Bosco e il circolo locale del Dlf-Asti Tennis.

Il ricavato dell’evento è stato devoluto interamente all’Associazione Onlus “Enrico & Ilaria sono con noi” che da anni che ha come scopo la promozione di iniziative di assistenza, aiuto e protezione a favore di bambini, adolescenti e ragazzi per soddisfare i loro bisogni, ma anche per aiutarli a realizzare qualche loro sogno e/o progetto meritevole, altrimenti irrealizzabile.