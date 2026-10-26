Alessandro Boero campione tricolore di Laser a Roma

Pentatleti astigiani assoluti protagonisti della due giorni dei Campionati Italiani di Laser che si sono disputati al centro sportivo Roma OCR in questo fine settimana: un titolo italiano assoluto, quattro titoli di categoria individuali e uno a squadre, questo è il bilancio finale per gli atleti e le atlete delle società astigiane.

La copertina principale va ad Alessandro Boero dello Junior Asti, classe 2008, che sabato si impone nella categoria under 19 e domenica conquista il titolo italiano assoluto con una grande prestazione che lo ha visto prendere il comando a metà gara, velocissimo al poligono e bravo a gestire al meglio la fase di corsa. Alle sue spalle Niccolò Sancisi (Dinamo Triathlon Pesaro), terzo posto per Federico Alessandro (Aeronautica Militare).

“Sono soddisfatto della gara di oggi, è stata una bella sfida, in un bel contesto, campestre, e con tante persone con più esperienza di me. Sono soddisfatto sia della gara di ieri, primo nella mia categoria, Under 19, ma soprattutto per oggi, con atleti con più esperienza di me. È una grande soddisfazione. Questa gara chiude abbastanza bene la stagione 2026, c’è ancora l’appuntamento di dicembre con l’Assoluto di Pentathlon Moderno, bisognerà dare tutto come oggi. Vorrei ringraziare i tecnici che mi allenano e i miei compagni di squadra che ogni giorno mi supportano”, il commento di Alessandro Boero sul sito ufficiale della FIPM.

Sabato 24 ottobre, al termine di una giornata intensa e ricca di sfide, sono stati assegnati i titoli italiani di Laser Run nelle diverse categorie, dai Senior ai più giovani Under 13. Detto del successo nell'Under 19 maschile di Alessandro Boero, che ha preceduto Leonardo Caccia (Fiamme Oro) e Umberto Caringi (Farapentathlon), nella categoria Under 17 femminile troviamo un altro successo astigiano con la giovanissima Giorgia Gennaro (Futura C.M.), che ha preceduto Emily Ferrari (Avia Pervia) e Sophie Pellegrini (Area 51). Il successo di categoria ha permesso a Giorgia di prendere parte il giorno successivo alla gara assoluta dove ha chiuso al settimo posto. Stessa categoria al maschile e altro successo targato Asti con Andrea Cossutti (Junior Asti), davanti a Fabio Massimo Del Moro (Elite) e Francesco Cavalli (Modena).

Anche per Andrea la vittoria di categoria vale il pass per la gara degli assoluti il giorno successivo e anche per lui arriva un ottimo settimo posto. In gara altri due atleti dello Junior Asti: Almasse Islam Ouhammou, che chiude al 17° posto, e Sisto Borgnino che si classifica ventesimo. Nella classifica a squadre maschile, successo per Modena (Cavalli-Selmi-Patelli), davanti a Elite (Del Moro-Crescenzi-Florea) e Junior Asti (Cossutti-Ouhammou-Borgnino). Nella categoria under 15 non arrivano successi astigiani ma buoni piazzamenti con l'undicesimo posto di Matilde Arri della Futura C.M. tra le ragazze, il settimo posto di Nassim Ouhammou e il 19° di Alex Meloni tra i ragazzi.

Tra i giovanissimi Under 13, nella gara maschile, doppietta astigiana con la vittoria per Edward Centola (Scuola Sport), davanti al compagno di squadra Mattia Cerrano e a Filippo Maria Balzerano (Area 51). In gara anche Lorenzo Cheick Diabesy che chiude 17°, piazzamento che porta al primo posto a squadre la Scuola Sport (Centola-Cerrano-Diabesy), davanti ad Aprilia (Scoppetta-Dell’Unto-Laudenzi). Spazio anche ai più piccoli, protagonisti del Trofeo Nazionale Promozionale di Laser Run. Tra gli Under 11, nella gara maschile vinta da Gianmaria Fiordoliva (Lazio), davanti a Gregorio Maria Fiordoliva (Lazio), arriva un ottimo terzo posto per Christian Cerrano dello Junior Asti.