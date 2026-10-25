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Steenkamp infallibile, il Leoni ruggiscono alla Cittadella contro Milano

L'Amatori cede di fronte al XV di Regan Sue che conquista il primo successo in Serie A tra le mura amiche

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Ottobre 2026 17:54:35

Una fase della sfida alla Cittadella

Bella vittoria del Monfefrrato Rugby alla cittadella (FOTO MARIA GRAZIA BILLI)

Il Monferrato Rugby festeggia il primo successo stagionale in Serie A alla Cittadella del Rugby superando l'Amatori&Union MIlano. Partita sempre in controllo per i Leoni, solo a tratti il XV meneghino ha impensierito la squadra di casa che parte subito forte, con una meta di mischia.

Una mischia del Monferrato che l’ha fatta da padrona con una prestazione superba per tutta la gara. Finisce il primo tempo e la squadra di Rena Sue è in vantaggio per 27 a 20. Alla ripresa l’Amatori accorcia le distanze facendo una meta non trasformata che porta il punteggio sul 27 a 25, rendendo più incerto il finale di match.

Ma poi il Monferrato dilaga e non permette più all’Amatori di andare in meta. Le segnature sono di Vicari Aramburu (2), Bettiol (2), Tibaldi e Solari, e le trasformazioni tutte dell’infallibile Steenkamp che non sbaglia nulla e mette a segno anche due calci di punizione con il suo "piede caldo", più uno realizzato da Apperley.

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