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Calcio

Galletti in emergenza subiscono un severo stop interno in Serie D, bene Villans, Spartak e Sando in Eccellenza

Fine settimana trionfale per le astigiane del Girone B, mentre fra i Dilettanti Alfiero lancia i Grigi nel big match

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Ottobre 2026 17:40:04

ASD Asti

Domenica negativa per l'ASD Asti

Domenica decisamente negativa per l'ASD Asti che cede 0-3 in casa contro la matricola Borgosesia, formazione reduce dal rotondo successo sull'Imperia.I galletti di Buglio scendono in campo senza elememnti chiave come Pellegrini, Moreo, Bresciani e POdestà e vanno sotto per effetto di un retropassaggio errato di Soplantai intercettato da Cum e trasformato in oro in ripartenza. Nel finale di frazione il raddoppio, sempre di Cum in contropiede. I biancorossi cercano con impegno di riaprire la sgfida ma giunge anche il tris di Berni, punta del 2006, che di piattone insacca sul palo lungo alle spalle di Brustolin. Il fine settimana è vcaratterizzato dal successo 2-0 dell'Alessandria nel big match contro la Biellese grazie alla doppietta di Alfiero. Asti attual,memnte undicesimo con 11 punti: ovviamente è fondamentale ritrovare in rosa gli elementi acciaccati per avere continuità di risultati.

Eccellenza

Bella prova interna per la Pro Villafranca nella domenica dedicata a Franca Fassio con raccolta fondi per supportare la cittadina villafranchese nelle cure per un brutto male. I Villans vincono 2-1 contro il Giovanile Centallo e conquistano la terza piazza nel Girone B di Eccellenza. Mister Iannarella punta sul 4-3-1-2 con Silvestri che prende il posto last second di Mauruccio, vittima di un guaio musvcolare nel riscaldamento, Matarese trequartista a supporto di Gennaro e Canuto.

La Pro Villafranca scende in campo in solidarietà per sostenere le cure di Franca Fassio

Franca sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas: la società ha deciso di devolvere l’intero incasso della prossima partita, tra Pro Villafranca e Giovanile Centallo, ed eventuali offerte libere a questa causa

Vantaggio della squadra di casa sugli sviluppi di corner, battuto rasoterra da Matarese, respinto e calciato di prima intenzione sotto al sette da Gennaro, autore di un gol splendido. Monge reagisce per gli ospiti e colpisce il montante interno con una gran conclusione, poi, nel finale di frazione, su un rilancio di Canuto si mette in proprio Matarese, ingrana le marce alte in progressione, salta due avversari e deposita in gol il 2-0. Vallati commette un brutto fallo su Canuto al tramonto del primo tempo ma viene graziato, subendo solo l’ammonizione. Nella ripresa occasione per Canuto, poi un rocambolesco gol del Centallo dopo due traverse e il tap in firmato Bedino. I cuneesi ci provano, ma è Labardo a sfiorare il tris. Forcing finale senza scossoni e vittoria preziosa per i Villans, nel giorno della vittoria più bella, quella in solidarietà, a supporto di Franca.

Bene anche il San Domenico Savio che batte 2-1 il Moretta ottenendo il secondo successo consecutivo grazie al sigillo a inizio gara di Orlando e al raddoppio di Stojmenovski, subentrato nella ripresa.

Ottimo momento anche per lo Spartak San Damiano che vince 1-0 in casa del Monregale grazie al "gaucho" Oses.

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