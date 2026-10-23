Polisportiva C.R. Asti: dal Memorial Picasso a un 2026 straordinario tra inclusione e grandi progetti per la città

Oltre 250 partecipanti e un clima di grande festa e condivisione: è partita proprio dall'entusiasmo della quinta edizione del Memorial Luciano Picasso (evento dedicato al collega - amico scomparso prematuramente 5 anni fa, a fine benefico grazie alla collaborazione con Find The Cure) la volata finale di un 2026 da incorniciare per la Polisportiva C.R. Asti. Un appuntamento che ben simboleggia l'anima dell'associazione: unire le persone attraverso il movimento, la socialità e l'amore per il territorio.

Partendo da questo spirito di profonda aggregazione, il bilancio dell'anno che si avvia alla conclusione mostra una Polisportiva sempre più radicata nel tessuto cittadino, capace di fare rete e di stringere alleanze virtuose con aziende, istituzioni e altre realtà locali.

Fare rete sul territorio: il progetto “RiGenerazioni” e il Bosco dei Partigiani

La vocazione collaborativa della Polisportiva ha trovato una delle sue massime espressioni quest'anno nella partecipazione al progetto nazionale “RiGenerazioni”, un'iniziativa ideata da PIAM ETS e dalla stessa Polisportiva C.R. Asti per rimettere al centro la comunità. Grazie a una fitta rete che vede il coinvolgimento del FAI - Delegazione di Asti, del Liceo Scientifico F. Vercelli, del Comune di Asti e di numerose altre realtà locali (dalla Scuola Basket Asti a BEWOOD ASD, da Informalmente ASD al Centro diurno Santo Spirito e la Skull Boxe Canavesana), il progetto punta a restituire socialità, sport e cultura a una porzione preziosa del centro storico: le Antiche Mura e il Bosco dei Partigiani, riqualificando i vialetti, l'area a gradoni e il playground per il basket all'insegna del benessere e del protagonismo giovanile.

L’evento di punta: il trionfo de “La Diabolica 2026”

Questo spirito di squadra e di valorizzazione del territorio si è specchiato in pieno anche nel grande evento di punta del 2026: la seconda edizione de “La Diabolica”, andata in scena domenica 7 giugno nella frazione astigiana di Montemarzo (preceduta dalla vivace "Festa Diabolica" in Piazza Cattedrale in collaborazione con il Gustadom). Una manifestazione cicloturistica e podistica capace di catalizzare centinaia di appassionati sulla spettacolare e durissima salita del “Gerbido Impedalabile” (1,25 km con picchi al 32%), stessa salita affrontata nel 1931 dal leggendario “Diavolo Rosso” Giovanni Gerbi. E che ha visto lavorare per la riuscita dell’evento i tanti soci volontari e le aziende partner; grazie a queste ultime è stato possibile migliorare la pur ottima prima edizione.

Sport, successi e impegno diffuso

Il 2026 della Polisportiva C.R. Asti non è però solo grandi eventi, ma una programmazione quotidiana ricca e trasversale:

Calcio: su tutti, la prestigiosa conquista del 57° Torneo degli Enti Pubblici .

su tutti, la prestigiosa conquista del . Pallacanestro : con il campionati DR2 di prossimo inizio che conferma per il quarto anno consecutivo la collaborazione con AVIS Comunale Asti .

: con il campionati DR2 di prossimo inizio che conferma per il quarto anno consecutivo la collaborazione con . Ciclismo, Atletica e Sci: dalla cicloturistica per il Memorial Giovanni e Loredana Tempone al Memorial Picasso , fino alle uscite sulla neve a Sestriere e Gressoney.

dalla cicloturistica per il al , fino alle uscite sulla neve a Sestriere e Gressoney. Fitness e Benessere: corsi costanti di tennis, padel, pilates, basket, pallavolo e atletica.

corsi costanti di tennis, padel, pilates, basket, pallavolo e atletica. Ambiente e Cultura: l’impegno civico con l' Asti Plogging Challenge e l’associazione Lo Sport è Vita , i corsi di cucina, le degustazioni, le escursioni nel Monferrato, le mostre e i concorsi della Sezione Fotografia e i concerti della sezione Musica.

l’impegno civico con l' , i corsi di cucina, le degustazioni, le escursioni nel Monferrato, le mostre e i concorsi della Sezione Fotografia e i concerti della sezione Musica. Archivio fotografico di Comunità: è un nostro grande progetto che vedrà la luce nelle prossime settimane e che ci vedrà lavorare a braccetto con altre entità come ad esempio l’Istituto Nazionale per la Resistenza ed altri.

Gli ultimi appuntamenti e il gran finale

L'anno sociale, tuttavia, riserva ancora sorprese: nelle prossime settimane sono in programma le ultime iniziative stagionali prima tra tutte il 14 novembre l'inaugurazione del BMA Outdoor park a Roatto in collaborazione con 8 Basso Monferrato, il cammino dell’accoglienza, che sottolinea l’impegno del sodalizio alla promozione del territorio attraverso la valorizzazione delle reti trasversali tra sport e sociale.

Il momento per raccogliere i frutti di questa straordinaria annata e brindare insieme a soci, atleti, partner e famiglie sarà la tradizionale e attesa festa di fine anno prevista per l’11 dicembre presso il Palco 19.

«Il successo del recente Memorial Picasso, l'energia de “La Diabolica 2026” e la co-progettazione di “RiGenerazioni” insieme a PIAM, FAI, Liceo Vercelli e a tutti i nostri partner dimostrano che la Polisportiva è prima di tutto una grande comunità», sottolinea il Direttivo della Polisportiva C.R. Asti. «La festa di fine anno sarà il momento per ringraziare tutti gli associati per la loro partecipazione, tutti i partner con i quali costruiamo giorno per giorno il nostro futuro: tra tutti lasciatemi citare naturalmente la Banca di Asti il cui contributo risulta fondamentale», aggiunge il Presidente Paolo Gamba. Vi aspettiamo per gli ultimi appuntamenti dell'anno e per festeggiare insieme i valori che ci legano».