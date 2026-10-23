Galletti pronti a sfidare al "Bosia" il Borgosesia

Reduce dall'1-1 fatto registrare in trasferta contro il Derthona, l'ASD Asti riceverà domenica, sul terreno del “Censin Bosia”, il neopromosso Borgosesia, che nell'ultimo turno ha battuto in casa l'Imperia per 4-2. Con il ripristino dell'ora solare, la partita comincerà alle 14,30. I granata sesiani hanno due punti in meno rispetto ai galletti.

L'ultima sfida di Serie D in terra astigiana fra l'undici biancorosso e il Borgosesia risale al 17 settembre 2023: vinse l'Asti con il risultato di 4-0.

Tra i galletti allenati da Francesco Buglio mancheranno ancora gli infortunati Podestà e Pellegrini.

Domenica 25 si giocherà con inizio alle 14,30 anche in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, Spartak San Damiano e San Domenico Savio saranno ospiti, rispettivamente, del Monregale (a Mondovì) e del Moretta. La Pro Villafranca, invece, riceverà il Giovanile Centallo.

La Pro Villafranca scende in campo in solidarietà per sostenere le cure di Franca Fassio Franca sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas: la società ha deciso di devolvere l’intero incasso della prossima partita, tra Pro Villafranca e Giovanile Centallo, ed eventuali offerte libere a questa causa

In Promozione, il Canelli 1922 affronterà lo Spazio Talent Soccer tra le mura del “Piero Sardi”. L'Annonese giocherà a Torino contro il Lucento, mentre la Santostefanese scenderà in campo a San Salvatore Monferrato.

Questi gli incontri che vedranno in gara le formazioni calcistiche astigiane di Prima Categoria: derby tra Don Bosco Asti e Mezzalunacalcio Villanova a Refrancore; Cassine-Costigliole; Felizzano-Moncalvo.