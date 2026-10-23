Mauro Porzia ed Arianna Genaro: il sogno è diventato realtà

Ci sono stagioni incredibilmente affascinanti da raccontare, affiancati da capitoli sportivi che regalano emozioni a chi li vive. Con questa doverosa premessa, Mauro Porzia ed Arianna Genaro possono finalmente festeggiare il meritato successo raggiunto sulle strade della seconda zona. Un traguardo raggiunto al termine di un anno ricco di difficoltà ed insidie, premiando gli sforzi dell’equipaggio portacolori ALMA Racing.

L’avventura targata venti-ventisei sulla Renault Clio Rally3 con i colori del team ScaccoMatto Racing, non era iniziata nel migliore dei modi, ma è proseguita fortunatamente con il raggiungimento di due importanti risultati. Il successo di categoria nella Coppa Rally di Zona 2 ed all’interno del Trofeo Accademia Pirelli, elevano la determinazione e la costanza che hanno saputo dimostrare Mauro ed Arianna in questo lungo anno. Infatti, nonostante il doppio infortunio accaduto nei mesi estivi ed il recupero da entrambi a tempi di record, l’equipaggio è riuscito nuovamente ad inserirsi nella sfida a partire dal settembre scorso, riuscendo a chiudere la pratica di zona al fotofinish durante lo scorso Rally delle Palme.

Tuttavia, festeggiato questo gradito successo, ora i loro obiettivi si spostano verso la Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma nella prossima metà di novembre a Lucca. Un ambito palcoscenico che vedrà impegnati Porzia e Genaro, detentori di zona all’interno di una categoria in crescita e con alcuni spunti molto interessanti. Nel mezzo, per preparare attentamente l’avvicinamento all’imminente impegno autunnale, avrà luogo uno sconfinamento sulle strade della Coppa Rally di Zona 1. In questo fine settimana, infatti, il pilota piemontese e la navigatrice ligure affronteranno le prove speciali biellesi teatro del rientrante Rally Lana. Un gradito passo, come annunciano loro stessi: “L’emozione per aver raggiunto un traguardo così importante in zona, è davvero elevata. Ora il nostro focus si trasferisce verso la preparazione della finale di Lucca: Tuttavia, nell’attesa, cerchiamo di concludere al meglio il percorso sulle strade del Nord-Ovest. Saremo al via del Rally Lana, una gara particolarmente selettiva, ma dove sarà importante cercare di aumentare il nostro feeling con la Renault Clio Rally3. Sarà sicuramente un ottimo test in ottica del finale di stagione”, commenta l’equipaggio ALMA.