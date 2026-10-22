Prima tappa del circuito CSI: ValleBelbo Sport in gara ad Acqui Terme

Scatta domenica la stagione del CSI con la ValleBelbo Sport pronta al debutto ufficiale nella vasca di Acqui Terme.

Sarà un pomeriggio denso di gare individuali su distanze brevi e reso ancora più stimolante dalle prove a staffetta con tutti i gruppi di lavoro e di età sono impegnati tra le corsie dell’impianto alessandrino per questa tappa del calendario a carattere interprovinciale.

Sono 50 i nuotatori del team arancio-nero pronti per l’appuntamento di domenica. Per quanto riguarda il gruppo dei Categoria, allenato da Pino Palumbo con il supporto di Monica Fusaro, saliranno sui blocchi Maddalena Bertelli, Tommaso Casasola, Leonardo Di Pietro, Federica Ferraris, Giacomo Fidanza, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Edera Gavrilov, Gabriele Giberti, Giada Grimaldi, Melissa La Stella, Alessandro Mairano, Carlotta Maisano, Anna Marchelli, Camilla Palumbo, Chiara Papillo, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Giulio Maria Rizzolo, Stefani Stojanova e Aurora Tudisco.

Il gruppo degli Esordienti, coordinato proprio da Monica Fusaro, sarà molto numeroso: al via Gaia Arpellino, Manuele Bonfante, Tommaso Ciurca, Ginevra Gagliardi, Matilde Ghione, Edoardo Leva, Alice Manhua Rizzo, Maria Sararu, Matilde Stojcheva, Diletta Tudisco, Camilla Angelini, Matilde Angelini, Pietro Capra, Alessio Ferro, Ester Gavrilov, Giacomo Giberti, Gioele Grasso, Bianca Ippolito, Greta La Stella, Enrico Oddone, Giorgio Paravidino e Noemi Russo.

Ad Acqui saranno protagonisti anche i Propaganda che svolgono l’attività quotidiana all’Orangym di Nizza Monferrato sotto la guida di Federica Ferraris e Anita Palumbo: sui blocchi saliranno Alessia Averara, Veronica Barbero, Filippo Ghione, Lorenc Lame, Leonardo Milano, Giulio Pavia e Alan Shehu.