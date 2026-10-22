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Pallavolo

Club76 PlayAsti, iniziata la stagione agonistica

Primi risultati per le squadre biancoblu, ed esordio in Serie D per la Rasero Teloni

Davide Chicarella

Davide Chicarella

22 Ottobre 2026 10:18:34

Rasero Teloni

La formazione del Club76 PlayAsti Rasero Teloni di Serie D

Fischio d'inizio stagione per il Club76 PlayAsti. Primi risultati positivi in casa biancoblù. In U19 L'Alba Volley vince 3-1 contro Volley Cherasco, mettendo in bisaccia tre punti importanti in vista del lungo Campionato (23-25, 25-13, 25-22, 25-12). In U17 il Club76 GS Pino Gold Fenice si impone 0-3 contro Volley Lab CUS Pianezza (21-25, 18-25, 21-25).

Bella vittoria in trasferta del Pino Fenice. La partita comincia subito bene e le ragazze di coach Gioeni allungano subito senza problemi. Una bella prova corale per questa squadra quasi nuova, che si conferma un gruppo con grandi potenzialità. Soddisfazioni anche in U15, con il Club76 GS Pino Volley Gold, che vince 1-3 affrontando Volavalley Balamut (15-25, 19-25, 25-22, 14-25). Il match si mette subito in discesa nel primo set: le avversarie perdono prematuramente la loro palleggiatrice per infortunio e vengono letteralmente travolte dal gioco e dal ritmo imposto dalle “clubbine”.

Più combattuti il secondo e il terzo parziale, dove il Volavalley Balamunt prova a reagire, ma la lucidità nei momenti decisivi permette alle ragazze di portarsi sull'1-2. Nel quarto e ultimo set non c'è storia: una partenza sprint cancella ogni speranza di rimonta avversaria e chiude i giochi, regalando i tre punti.

In Serie D, il Rasero Teloni PlayAsti cede in casa 0-3 contro la PGS El Gall (16-25, 16-25, 11-25). In U19 il Club76 PlayAsti batte 3-0 Surrauto Cervere. In U14 Eccellenza PlayAsti domina contro Savigliano e vince 3-0. Proseguono con successo i campionati territoriali. 

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