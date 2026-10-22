Balletti Motorsport, pollice alto a Sanremo nel Rallye Storico

Sipario su una stagione di alto livello e grandi soddisfazioni. Con lo svolgimento del Rallye Sanremo Storico della scorsa settimana, si è conclusa anche l’edizione 2026 del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, la massima serie nazionale che ha visto tra i tanti attori con ruolo di primo piano, anche la Balletti Motorsport.

Quattro le vetture schierate nella Riviera dei Fiori per partecipare a un rally che, come da tradizione, si è dimostrato molto impegnativo specialmente nella prima lunga tappa, caratterizzata anche dalla presenza di foschia a tratti.

Un ottimo risultato è arrivato grazie al locale Elio Cortese che ha portato al secondo posto assoluto la Subaru Legacy, ben assecondato dal navigatore Ciro Lamura; dopo un inizio gara in salita, il duo ha progressivamente aumentato il ritmo di gara chiudendo la prima frazione al secondo posto con un gap di 14”1. Nonostante il tentativo di realizzare il colpaccio, la seconda tappa ne ha confermato la posizione consegnando loro una comunque prestigiosa medaglia d’argento in uno dei rally più impegnativi dell’annata.

Decisamente soddisfatti al traguardo lo erano anche Massimo Ferrari e Christian Soriani, ottimi noni assoluti con la Porsche 911 SC/RS che hanno portato sul terzo gradino del podio di 3° Raggruppamento e al secondo di classe, frutto di una prestazione convincente ed efficace che porta ottimismo anche per l’obiettivo del Trofeo di Zona.

Applausi e brindisi in grande quantità anche per Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi che, pur mancando la vittoria di categoria, hanno celebrato correndo una bella gara, la storica doppia vittoria conseguita, già con anticipo, sia del Campionato Europeo sia dell’Italiano di 1° Raggruppamento.

Completa il quartetto all’arrivo la terza 911, la SC in versione di serie, con la quale Alfredo Formosa e Beatrice Marchetto si sono piazzati al diciassettesimo posto assoluto, aggiudicandosi la vittoria di classe che va a sommarsi al titolo di categoria vinto nel Tricolore.

In chiusura, un commento di Carmelo Balletti al termine del Sanremo: “Quattro auto al via e quattro al traguardo in un rally molto impegnativo e sempre ricco d’insidie. Le nostre vetture hanno girato al meglio consentendo ai piloti di ottenere dei risultati eccellenti che ripagano il nostro lavoro e voglio cogliere l’occasione per un ringraziamento ai nostri collaboratori e sostenitori”.

Archiviato il Sanremo, un altro rally dal nome prestigioso attende la Balletti Motorsport: al Piancavallo del prossimo fine settimana una Legacy sarà impegnata col pilota locale Alessandro Prosdocimo che già nella scorsa edizione la portò alla vittoria tra le auto storiche.