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Motori

Il moto club Alfieri "vola" a Tradate per il finale di stagione dell'U23/Senior

In provincia di Varese fari puntati su Berger, Doglio e Scarfiello

Davide Chicarella

Davide Chicarella

22 Ottobre 2026 09:48:08

Alessio Berger

Alessio Berger dell'Alfieri "in azione"

Il moto club Alfieri è pronto per un nuovo fine settimana di adrenalina e gare. I piloti, infatti, sabato 24 e domenica 25 ottobre saranno impegnati a Tradate (Varese), per un appuntamento importantissimo: l'ultima tappa del Campionato Italiano Under 23/Senior di enduro.

 A rappresentare il sodalizio astigiano ci saranno Alessio Berger (125), Gabriele Doglio (250 4 T) e Bartek Scarfiello (50). Fari puntati in particolar modo su Berger, che nel weekend si giocherà il titolo italiano di categoria, ma anche su Scarfiello e Doglio, in lizza, rispettivamente, per il podio e il quinto posto.

 “Guardiamo alla gara che ci aspetta con entusiasmo e voglia di fare bene – è il commento del presidente dell'Alfieri, Roberto “Bobo” Galati – Come moto club proveremo a giocarci la terza posizione e, individualmente, i nostri piloti daranno il massimo. Come sempre, questo periodo dell'anno è anche tempo di bilanci: per il momento siamo grati e orgogliosi della stagione che sta volgendo al termine”.

 

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