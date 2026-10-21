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Golf

Christian Garello Ursini, un ottimo sesto posto tra i big a Roma e l'incontro con Ascanio Pacelli

Il talento astigiano alla U.S. Kids Golf Italy nella cornice del Terre Dei Consoli Golf Club: "Esperienza significativa, purtroppo sono rimasto assente dalla scuola per tre giorni e spero che al rientro non mi interroghino subito"

Davide Chicarella

Davide Chicarella

21 Ottobre 2026 16:15:55

Christian Garello Ursini

Christian Garello Ursini in azione a Roma

Cala il sipario su una sesta edizione del Rome Classic di successo, uno degli appuntamenti internazionali più attesi del calendario di U.S. Kids Golf Italy. Nella cornice del Terre Dei Consoli Golf Club, a pochi chilometri dalla capitale, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 18 anni si sono dati battaglia in una due giorni di altissimo livello tecnico e sportivo.

Il torneo, riconosciuto ufficialmente dal Junior Golf Scoreboard per le categorie dagli 11 anni in su, ha offerto ai partecipanti la possibilità di conquistare la prestigiosa Priority Status, il pass d'accesso per i Campionati Mondiali ed Europei della fondazione statunitense. I giovani golfisti si sono misurati sul Championship Course del circolo, un tracciato di livello internazionale che ha già ospitato in passato importanti eventi del Challenge Tour europeo.

Il Rome Classic corona una stagione 2026 straordinaria per il movimento italiano, caratterizzata da una crescita esponenziale sul territorio. Sotto la guida di U.S. Kids Golf Italy e in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Golf (FIG), l'attività giovanile ha visto quest'anno l'espansione a ben 8 Local Tour nazionali e il successo di grandi eventi internazionali come il Marco Simone Invitational e il Venice Open.

"Il Rome Classic non è solo una competizione, ma una vera festa dello sport che unisce giovani atleti, famiglie e culture diverse sotto il segno del golf" – fanno sapere gli organizzatori. "La risposta dei ragazzi e la qualità del gioco espressa in campo dimostrano che la strada intrapresa per lo sviluppo della base giovanile in Italia è quella corretta, offrendo un ponte diretto verso i palcoscenici agonistici mondiali".

Il Rome Classic è un prestigioso torneo internazionale di golf giovanile organizzato da U.S. Kids Golf. L'evento fa parte del circuito globale che offre ai giovani golfisti l'opportunità di scalare le classifiche e ottenere il Priority Status per accedere ai Campionati Mondiali e Regionali. La competizione si tiene annualmente presso il rinomato Terre Dei Consoli Golf Club, situato a breve distanza da Roma. Il percorso di gara, noto per aver ospitato in passato due tappe dell'European Challenge Tour, rappresenta una sfida tecnica di altissimo livello per i giovani talenti.

Ottimo  risultato  per  l’astigiano Christian Garello Ursini (Royal Park i Roveri) che  si classifica in sesta posizione nella  categoria Boy 13-14. Vince Liam Baldassarri di  Roma, secondo Giorgio regoli, terzo Ferdinand Battaglia di Montecarlo.

Christian  riferisce  che "E’ stata  un  esperienza  significativa ed  entusiasmante, ho avuto  modo di conoscere Ascanio Pacelli (noto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello, ndr), attuale general maneger del Terre dei  Consoli, rivedere gli  altri atleti, i miei competitor che incontro generalmente nelle varie gare e campionati, purtroppo sono rimasto assente dalla scuola per tre giorni e spero che al rientro non mi interroghino subito, anche se durante il viaggio in treno con il Frecciarossa, sacca in spalla (e la mamma come caddy, ndr) sono riuscito a  ripassare alcune  materie".

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